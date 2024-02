Detenuti ed ex glorie della Fiorentina in campo contro i pregiudizi

Riavvicinare i detenuti alla società civile

"Un piccolo gesto che fa la differenza"

Quando lo, ma soprattutto confronto e condivisione. Se poi diventa anche un’occasione per il carcere e i suoi detenuti di affacciarsi sul mondo esterno, allora il valore è duplice. È con questo spirito che, in un triangolare di beneficenza al campo della Sales.Arrivata alla seconda edizione , l’iniziativa nasce per riavvicinare la realtà penitenziaria alla società civile. Del resto come lo sport favorisca la rieducazione trasmettendo valori come tolleranza, solidarietà e rispetto è risaputo; e il torneo di oggi va proprio in questa direzione. Prima del calcio d’inizio il campo è vivo. La società sportiva ha aperto le porte all’evento, mettendo a disposizione l’intero complesso, tribune comprese. I soldi ricavati di biglietti andranno in beneficenza, e(dei pacchetti di beni di prima necessità per i detenuti). Al centro sportivo c’è un clima festoso, la gente che affolla gli spalti, i detenuti che si scaldano concentrati, le ex Glorie viola (a cui si aggiungono carabinieri e avvocati) che scambiano due battute con i ragazzini.Sportivi del calibro die di, che hanno fatto la storia della Fiorentina, ieri si sono rimessi scarpini e parastinchi per trasformare una partita in qualcosa di più. In una mano tesa, in un ponte verso la normalità, in una finestra sulla realtà.E’ stata la bandieraa fischiare l’inizio e dare il via alle danze. Mentre i ragazzini lo circondavano per le foto, ha spiegato come anche grazie allo sport si possa fare del bene. "E’ veramente una bella iniziativa, gli ex viola cercheranno di dare il loro contributo come hanno sempre fatto – spiega – Sicuramente anche una partita di calcio può essere un diversivo per i ragazzi detenuti. Oggi anche loro potranno gioire un pochino grazie all’attività sportiva. Questo può essere un modo per alleggerire il futuro che li aspetta. Le vecchie glorie viola si sentono vicine a questo evento, e anche se la loro condizione atletica e fisica non è delle migliori – lo dice sorridendo – daranno il massimo". Anche il, ha ricordato l’importanza dell’evento. "Con piccoli gesti cerchiamo di fare qualcosa – spiega – I kit d’ingresso sono importanti, Il detenuto quando entra non ha niente. SL’anno scorso siamo riusciti a offrirne 310" conclude. E quanto l’iniziativa sia utile, lo ha ribadito anche la: "Queste uscite fanno bene a tutti, dai detenuti al personale di polizia. Lo sport è un collante. La volontà è di riproporle" spiega. Alla fine del torneo I detenuti perderanno entrambe le partite per 1 a 0, ma non conta, i veri vincitori di ieri sono i valori della solidarietà e della condivisione.