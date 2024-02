Disparità salariale in Europa, ecco quanto guadagnano le donne rispetto agli uomini: i dati

In Europa

I dati

Ruoli apicali

“Ciascuno Stato membro assicura l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore” (art.157 TFUE). Nel 1957, con il trattato di Roma, l’ha adottato il principio di pari retribuzione per pari lavoro . Eppure, nonostante i proclami, l’Europa è ancora lontana da un’effettiva parità tra i sessi. Stando infatti all’ultimo aggiornamento dei dati Eurostat, relativo al 2019, il divario retributivo di genere (come salario lordo orario) nei paesi UE27 risulta pari al 14,1%. Un dato fortemente variabile all’interno dell’Unione, con alcuni paesi in cui supera il 20% e altri in cui invece si attesta su cifre inferiori al 5%., in particolare, sono i primi paesi Ue pertra uomini e donne, pari rispettivamente al 21,7% e al 21,2%. A seguire ci sono i paesi dell’ Europa centrale (19,9%),(entrambe a quota 19,2%), Slovacchia (18,4%) e Ungheria (18,2%). Il Lussemburgo è invece il Paese europeo con il divario più contenuto (1,3%). Secondo posto per la, con una disparità salariale pari appena al 3,3%. In Italia il divario si attesta mediamente al 4,7%.I dati vanno interpretati perché oltre al salario ci sonoda considerare. Ad esempio il, che è mediamente più alto per gli uomini e la tendenza tra le donne a un maggiore ricorso al lavoro part-time. Quindi il divario più ridotto in alcuni Paesi, tra cui il nostro, potrebbe essere spiegato almeno in parte dallarispetto agli uomini.Guadagnando di meno le donne sono più esposte a. A partire dal, il divario tra uomini e donne rispetto all’esposizione a povertà e esclusione sociale aveva iniziato, sia pur molto lentamente a rimarginarsi: in 10 anni la disparità si è infatti ridotta di appena 0,3 punti percentuali, passando da un divario di 2,7 punti nel 2010 a uno di 2,4 nel 2019. Dal 2015 inoltre la differenza ha ripreso a salire, ritornando, nel 2019, ai livelli del 2012.Ne deriva che se, in generale, iha registrato un calo negli ultimi anni, il miglioramento ha riguardato soprattutto gli uomini (-2,1 punti percentuali, passando dal 21,7% nel 2010 al 19,6% nel 2019). Ed infatti nel 2019, il 22% delle donne è esposto a povertà e esclusione sociale, mentre tra gli uomini lo è il 19,6%. Uno scarto che sale poi ulteriormente se consideriamo solo le persone di età superiore ai 65 anni. Anche in questo caso si è registrata una graduale riduzione negli anni, ma ancora una volta si è trattato di un miglioramento di entità piuttosto contenuta - si è infatti passati da 6,4 punti percentuali di differenza nel 2010 a 5,3 nel 2019. Una contrazione pari ad appena 1,1 punti percentuali.In Italia solo il 19,1% dei ruoli apicali in organi pubblici - come Corte Costituzionale, Consiglio superiore della magistratura, ambasciate, e autorità amministrative indipendenti come Consob - è rappresentato da. Nellequotate solo il 2% delle donne ricopre il ruolo di, nelle banche solo l`1%. Nel nostro Paese, inoltre,. In alcune delle più importantiche sta per science, technology, engeneering e mathematics, c’è ancora una grandetra gli iscritti (solo il 17% sono donne), per non parlare del gender pay-gap, la differenza di trattamento salariale tra generi, che attende le donne una volta entrate nel mondo del lavoro.