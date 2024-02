Franco Grillini: "Sempre più coppie Lgbt+ aggredite perché si tengono per mano. Per questo ho girato 'Let's kiss'"

Grillini, come siete riusciti a cambiare il modo di pensare di un Paese? Con la gentilezza?

“Sono contento del titolo,perché la battaglia che oggi la comunità deve affrontare è proprio quella dell’affettività. Tutte le aggressioni che le coppie omosessuali subiscono in strada lo dimostrano”., presidente onorario di Arcigay e una delle principali figure di riferimento in Italia nella lotta per i diritti Lgbt+, uscirà in sala con un documentario a lui dedicato:L’opera, del registaprodotta da Genoma Films con Albedo, ha debuttato alla Festa del cinema di Roma nella sezione autonoma Alice nella città e arriverà da fine ottobre con una rete di proiezioni inpiù avanti su. Ottantacinque minuti di pellicola in cui il(Lega italiana per la lotta contro l’Aids) ripercorre la strada delle battaglie, pubbliche e personali, compresa quella più recente di un, che hanno costellato la sua vita, soffermandosi sui periodi più complessi: come gli anni Ottanta in cui si è diffuso l’Aids e la cultura omofobica che voleva gliglidel virus Hiv.“La nostra volontà è sempre stata quella di portare i: legislativi, sociali, politici e amministrativi. 'Come' mi sembra un falso problema, un problema ideologico. Al tempo avevamo a che fare con un Paese che metteva gli omosessuali al. Il mio amico, direttore de La Stampa, che purtroppo non c’è più, organizzava insieme alla comunità ebraica dei sondaggi e per anni gli omosessuali sono stati al primo posto per antipatia, seguiti daed”.“Sì, dettato dallae dal. Per questo il nostro obiettivo era parlare a tutto il Paese: renderci visibili per sconfiggere l’ignoranza e di conseguenza il pregiudizio che l’ignoranza genera”.“Innanzitutto con i. All’inizio eravamo migliaia di persone, oggi siamo diventati. Prima della pandemia, nel 2019, siamo riusciti a organizzarne. E, appena possibile, riprenderemo. Perché è la visibilità, il farsi vedere, il dichiararsi, ila famiglia, genitori, amici, compagni di lavoro, conoscenti che genera vicinanza. E la vicinanza cambia il modo di pensare delle persone”.“È stata una rivoluzione culturale: l’dell’omosessualità che era minoritaria in questi 40 anni di storia è diventata maggioritaria”.“Il Vaticano è stato molto aggressivo nei primi anni: con il Papa polacco prima e con quello tedesco poi lo scontro da parte nostra è stato infatti all’arma bianca. Rispondevamo a tono, colpo su colpo, come si vede anche nel documentario. Il Papa polacco, durante l’Angelus di fronte agli italiani, diceva: “Mai e poi mai una”. Un’aggressività che chiamava aggressività, infatti lo mandavamo a cagare e poi replicavamo che la famiglia, come ce l’aveva in testa lui, era molto più complicata nella realtà”.“Francesconé la dottrina, né la tradizione,. E questo è importante perché l’aggressività dei suoi predecessori produceva danni e sofferenza, soprattutto per quanto riguardava i gay credenti, tra i quali avevamo registrato un numero altissimo di, che resta la prima causa di morte tra i giovani adolescenti gay. Ancora oggi laè prevalente tra i casi di suicidio, perché nasce untra la fede e la propria vita, la condizione religiosa e la realtà che le persone vivono. L’aver cambiato i toni ha ridotto un fenomeno molto drammatico e preoccupante, al quale facevamo fatica a mettere un argine. Sono diminuiti anche glicioè gli, che negli anni 90 erano concentrati nella città died erano talmente tanti che anche il New York Times ci aveva scritto un editoriale. Se si riduce l’, che copriva ideologicamente le violenze contro gli omosessuali, si riducono anche gli effetti nefasti di questa aggressività”.“Sono ancora forti, perché quotidiane e in questa fase sono: le persone infatti vengono picchiate per strada perché si baciano o si tengono per mano. E questo resta inaccettabile”.“Perché la destra italiana, essendo senza cultura e senza idee, da decenni insegue quelle dei”.

“Massimo arrivano al 5%. Ma la destra invece che ascoltare la maggioranza del Paese insegue le minoranze, violente e molto rumorose, che però sempre minoranze restano: che siano gli omofobi, i no vax, gli xenofobi o gli anti-immigrati. Si è visto alle amministrative quanto valgono in termini di elettorato. È una scelta della destra italiana quella di essere così estremista e sposare delle battaglie così becere”.

La comunità Lgbt+ è stata rappresentata bene in questa tornata elettorale?

Il concetto di famiglia oggi non sta più o almeno non solo dentro l’etichetta “tradizionale”, secondo lei perché?

Lei propose da parlamentare i Pacs, i Patti Civili di Solidarietà anche tra due persone non conviventi, era una buona idea?

Quali sono le battaglie di oggi?

Chi sono i vostri alleati di ieri e di oggi?

“Siamo un sacco! A Bologna una mia amica lesbica dichiarata, Roberta Li Calzi, ha vinto con tantissime preferenze ed è diventata assessora al bilancio nel comune di Bologna, la prima attivista Lgbtq+ ad arrivare a questo incarico. A Torino, invece, Chiara Foglietta è arrivata prima nelle preferenze del Pd. Questo significa che. La destra deve imparare che lo scontro frontale sulla legge Zan è una stupidaggine, perché è una legge che esiste in tutta Europa e spesso è stata voluta proprio dalle destre”."Dipende soprattutto dall’economia, quella voluta da loro basata sule la, ma non riescono a metterselo in testa. La famiglia tradizionale non c’entra più niente con quella moderna, che si basa sul. C’è stato un radicale mutamento dell’assetto della famiglia legato a un radicale mutamento dell’economia. Non voglio fare il, però nei secoli tutte le forme familiari erano il prodotto di un determinato modello economico: il modellodella fabbrica produceva una famiglia stipata incon il compito di produrre forza lavoro. Adesso il sistema è talmente cambiato non solo sul piano economico, che anche le famiglie sono diventate flessibili”.“Era una proposta. Se esiste un rapporto d’amore, d’amicizia, di parentalità affettiva (o altri mille motivi) per cui due persone ritengono che il loro legame sia significativo dal punto di vista pubblico, perché non possono stipulare un Pacs, anche se non convivono? Sono sempre più frequenti le famigliedal lavoro”.“La legge contro l’omotransfobia, che tornerà in discussione il 27 ottobre, e la destra ha ovviamente votato perché non si proceda al voto, il matrimonio egualitario, il divieto di trattamento di conversione sui minori e le questioni assistenziali come le case rifugio per persone omosessuali cacciate di casa. Perché una stupidaggine da sfatare è che 'i-gay-siano-tutti-ricchi'. Oggi siamo in una fase di ottenimento di diritti, cheanche con. Non è vero, infatti, che facciamo una politica di: un’altra grande stupidaggine detta e ridetta per anni. Da una parte mi viene da dire: magari fossimo una lobby, se così fosse, il Ddl Zan sarebbe stato approvato in cinque minuti”.“Tutti quelli che condividono le nostre battaglie. Sul piano strettamente politico, ladovrebbe essere une per lo più lo è, ma anche alcune aree del. Sul piano sociale, invece, tutte le organizzazioni che condividono le nostre battaglie: associazioni di, attivismo politico,, persino alcune areeprogressiste.: perché, come dicevamo prima, mano a mano che le battaglie vengono vinte, cresce la vicinanza e dunque l’accettazione. Forse la vera rivoluzione in questi 40 anni è stata quella di far capire alla maggioranza del Paese chesono. E il livello di democrazia di un Paese come si misura se non guardando alla quantità e alla qualità di diritti riconosciuti alle minoranze?” https://www.youtube.com/watch?v=_0KT8P5v7Fk