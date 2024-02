Geremia ha vinto: il Liceo Dini attiverà la carriera alias. "La prima di tante conquiste che porterò avanti per altri come me"

Quella decisione aveva spinto gli studenti del liceo a occupare la scuola anche in segno di solidarietà a Geremia e dopo che la sua storia è stata rilanciata dal quotidiano ( e ancora una volta anche su Luce!, leggi qui ), del caso si sono occupati anche i media nazionali e perfino Le Iene. Ieri quei, si sono concretizzati in una relazione corredata di tutta la documentazione relativa al regolamento e a precedenti scelte fatte anche da altri istituti (da mesi un regolamento analogo è in vigore al liceo artistico Russoli, ad esempio, mentre da anni esiste all’università). Al termine di questo inquadramento tecnico il collegio si è espresso con

Sono molto felice - ha detto Geremia a La Nazione - perché dopo questo lungo periodo difficile siamo riusciti a raggiungere un primo risultato. Si tratta della prima di molte altre conquiste che saranno frutto di lunghe e costanti lotte che porterò avanti accompagnato da tutte le persone che mi hanno affiancato finora.che si ritrovano e si ritroveranno in una situazione simile a questa. Come ho sempre detto ci sono molte persone al mio fianco in questa lotta. Persone che sono state fondamentali per il raggiungimento di questa conquista e che ci tengo a ringraziare di cuore". Soddisfatta anche l’assessora regionale all’istruzione,che fin dall’inizio aveva espresso solidarietà a Geremia: "Quanto accaduto - ha commentato - è una bella notizia. Tutto ciò che non può che trovarmi d’accordo. Importante è stato anche il risalto dato alla vicenda dai media, e in particolare da La Nazione, ma è un risultato frutto anche dell’impegno degli studenti a sostegno del loro compagno e contro ogni discriminazione per difendere i diritti di tutte e tutti".