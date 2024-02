Guglielmo Cacciatore, dal credo mormone a ragazzo immagine: "Ho fatto coming out per essere felice"

La consapevolezza

Mormone per quasi tutta la sua esistenza, regolarmente sposato per 22 anni e padre di due figli, Guglielmo ha fatto coming out , rivelando in famiglia e al mondo di essere omosessuale : per questa sua scelta è statoe criticato dalla famiglia . Ma non ha perso la fede e ora vive felice, pieno di luce e di amici, godendosi la relazione che ha da 10 anni con il suo compagno, dopo aver liberato l’Orso che aveva chiuso in una caverna, essersi accettato, aver cambiato completamente abitudini. Facendo perfino il ragazzo immagine in discoteca, per un breve periodo. E per fortuna! È ballando sul cubo, infatti, che il nuovo Guglielmo ha incontrato il suo Massimo, e da lì è iniziato quell’amore che dura ancora oggi.“Una cosa voglio sottolineare del mio passato,: che sono grato per ciò che ho vissuto e per le cose che ho imparato, per l’esperienza che hanno fatto oggi di me una persona con una coscienza senza catene, e reso la mia persona libera.. Non possiamo rimandare domani ciò che possiamo fare oggi. Anche perché percorrendo la via del domani arriveremo alla piazza del MAI".Quanta verità - fatta anche di lotta, tenacia e sofferenza - nelle parole di, agente immobiliare 55enne originario di Ortigia, Siracusa, che ha fatto di Firenze la sua città di adozione. Ha deciso di raccontare a Luce! la sua storia anche per dare forza a chi vive una situazione simile alla sua ("e sono tanti ma non hanno abbastanza coraggio per venire allo scoperto", assicura) prima di quella "rinascita" che lo ha portato a essere la persona che è oggi: un uomo felice, padrone della sua esistenza, impegnato in una relazione di coppia serena e soddisfacente.“Molti anni (sorride dal suo ufficio che si trova proprio nel cure antico del capoluogo toscano, ndr). Sono un individuo estremamente spirituale, per molti anni sono stato ai vertici fiorentini della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Sposato per amore, padre di due bei figli, molto apprezzato sul lavoro come all’interno della comunità religiosa che attualmente conta in Italia 26mila persone in Italia e nel 2012 ha inaugurato a Roma un tempio, il più grande in Europa, sentivo crescere qualcosa dentro di me. Tutto andava bene. Ma...".“Non ero felice. Ero attanagliato da una grande inquietudine che nel tempo, anche grazie all’intervento di un’amica che si era convertita al credo della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, per poi uscirne, ho preso consapevolezza ed ho capito che non potevo più continuare a tradire me stesso".“Mi sono accettato, ho fatto coming out , rivelando in famiglia e al mondo di essere omosessuale : nel 2009 mi sono separato, dicendo addio a tutto. Ruolo all’interno della chiesa, sul lavoro, alla casa, agli affetti più cari".“Mi cercano le persone che conoscono l’uomo, lo stimano e non si fermano all’etichetta; ma si tratta di una realtà dove prevale il bigottismo, fatta di regole ferree. La Chiesa di Gesù Cristo e dei Santi degli Ultimi giorni è nata negli Stati Uniti grazie al predicatore poligamo Joseph Smith, che pubblicò il 'Libro di Mormon'; da qui la definizione 'mormoni', come vengono chiamati i membri della Chiesa, anche se ufficialmente i fedeli sono noti come 'Santi degli ultimi giorni'. Nonostante le recenti aperture, prevale l’opposizione dottrinale alle nozze gay e alle relazioni tra persone dello stesso sesso, definite una 'grave trasgressione', per molti inaccettabile"."Già, ma all’epoca del mio coming out non era proprio così: nel 2015 era stata approvata una politica che considerava i rapporti omosessuali 'apostati' e motivo per essere banditi dalla religione, una decisione che ha suscitato forte opposizione e condanna da parte della comunità Lgbt. Ora, invece, i figli di genitori gay o lesbiche possono essere battezzati senza un permesso speciale, purché riconoscano che ai bambini verrà insegnata la dottrina mormone"."Solo per un motivo potrei tornare indietro: per poter evitare il dolore alle persone che ho ferito durante il mio processo di auto accettazione e di crescita, soprattutto le persone care a me più vicine. Per il resto assolutamente no, sono consapevole che, nel mio piccolo, anche l’irrinunciabile scelta che ho fatto abbia contribuito in qualche modo a fare da apripista, portando ai cambiamenti in corso, sia per quanto riguarda l’universo religioso sia la vita normale. Siamo tutti figli di Dio, con un unico obbligo: essere sinceri ed onesti con noi stessi. Ho scelto di esserlo, con errori, ferite e riscatti e oggi sono un uomo libero”.