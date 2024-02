In Turchia è guerra sulla libertà religiosa: "Obbligare i bambini alla fede è una violazione dei diritti umani"

La vicenda legale della famiglia El in Turchia

Forzarebambini e giovani, obbligandoli a seguirne le lezioni contro la volontà dei genitori, è una palese violazione dei diritti . Lo ha stabilito laaccogliendo il ricorso di un cittadino,il suo nome, che si era appellato alla suprema corte ritenendo non conforme alla legge fondamentale dello Stato il fatto che sua figlia fosse costretta a frequentare. La decisione della Corte costituzionale, riportata da asianews.it, è frutto di una lunga battaglia legale iniziata oltre 10 anni fa, a seguito delle pressioni esercitate dal preside dell’istituto in cui studiava la ragazza,, affinché seguisse. Secondo il dirigente infatti soloe quelli dipotevano beneficiare dell’esenzione, mentre la famiglia della ragazza era seguace dell’alevismo, una delle molte sette dell’ Islam che si caratterizza per alcune peculiarità, tra cui quella di celebrare riti nelle case assembleari (cemevi), più che nelle moschee.Tredici anni fa il tribunale di primo grado aveva sentenziato a favore della studentessa, in base alle leggi nazionali e alle convenzioni internazionali. Ma il ministero dell’Istruzione si era appellato al Consiglio di Stato, che aveva ribaltato la decisione. Nel 2014 la controversia è arrivata sul tavolo della Corte costituzionale. Ora, a distanza di otto anni, il verdetto, secondo cuidi scegliere il percorso educativo dei figli . La Corte costituzionale ha così riconosciuto due precedenti sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, che criticava Ankara sui principi e contenuti dell’istruzione religiosa obbligatoria ai minori. Siamo dunque di fronte ad una, in qualche modo. Anche se va compreso a pieno quale potrà essere la sua ricaduta concreta, in un Paese in cui il tema dellarisulta particolarmente controverso. Lo stesso presidente Recep Tayyip Erdogan si fa infatti portavoce di una politica imperniata sul nazionalismo e sull’Islam, per cui vi sono forti dubbi che il governo accoglierà la decisione, adeguando il proprio indirizzo politico alla sentenza.In Turchia, con l’ascesa al potere dell’Akp nel 2002 e l’introduzione, nel 2012, di unche prevede altri corsi 'opzionali' (Corano, Vita del profeta Maometto e Conoscenza religiosa di base) la stretta sullasi è fatta pressante. Tanto più che, da facoltative, queste materie, nella maggior parte dei casi, sono diventate di fatto obbligatorie, in quanto non venivano proposte alternative. A settembre, inoltre Diyanet (il ministero per gli Affari religiosi) ha annunciato l’intenzione di introdurre corsi obbligatori di Corano ai bambini in età prescolare e sono allo studio corsi pilota in diverse città.Tuttavia è innegabile che siamo di fronte ad una decisione significativa che non potrà non avere un qualche riflesso in tutto il mondo islamico. Anche in considerazione del ruolo della Turchia. “La sentenza mette nero su bianco che, in quanto si tratta di una violazione dell’art. 24 della Costituzione” secondo cui “nessuno può essere costretto a rivelare credenze e convinzioni religiose”, sottolinea Ad al-Monitor, l’avvocato Esra Basbakkal, legale della famiglia. Di “una decisione troppo a lungo rimandata, ma che va nella giusta direzione”, parla invece Orhan Kemal Cengiz, avvocato pro diritti umani che ha seguito nel tempo la vicenda della famiglia El e altre due storie simili. Anche perché, aggiunge, “i tribunali locali spesso ignorano le decisioni della Corte europea, ma ora devono prestare attenzione a quelle della Corte costituzionale”.Durenaturalmente sono invece arrivate della. Il quotidiano Yeni Akit definisce uno “” la scelta dei giudici costituzionali. Mehmet Akif Yilmaz, membro del Partito di Giustizia e sviluppo (Akp) e membro della Commissione per l’istruzione, ha addirittura parlato di un “”, bollando come inaccettabile il fatto di stabilire che lezioni di religione “in questa terra benedetta dall’Islam” possano essere giudicate una “violazione ai diritti umani. La nostra gente – ha aggiunto - non permetterà un simile tradimento” dei valori.In Italia l'ora di religione è stata istituita in seguito al. Adesso le lezioni sull'insegnamento della religione cattolica sono facoltative, ma nel 1929 l'ora di religione fu resa obbligatoria anche nelle scuole medie e superiori, come "fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica". Si dovettero aspettare oltre 50 anni - con il concordato del 1984 - prima che l'obbligatorietà dell'insegnamento venisse meno. Negli anni Settanta e Ottanta si sviluppò un acceso dibattito sulla riforma dell'insegnamento della religione cattolica, che portarono il ministero della Pubblica Istruzione a promulgare alcune circolari che limitavano la scelta degli studenti a frequentare l'ora di religione oppure a quella di attività alternative. L'insegnamento della religione cattolica diventava così finalmente facoltativa e a discrezione delle famiglie degli studenti.