"La musica classica deve essere per tutti. In Italia bisogna osare di più e spezzare le catene del pregiudizio"

"Chiamatemi Direttore d'orchestra"

La bacchetta in giro per il mondo

Il Breve corso di storia della musica: oltre gli stereotipi sulle donne

Nel corso della storia la musica – come tante altre arti – ha preferito 'vestire i pantaloni', nonostante rappresenti uno spazio della libertà. "Una contraddizione quasi imbarazzante" sostiene, nata a Lucca nel 1990, oggi simbolo della conquista femminile dell’area più maschile della musica: la direzione d’orchestra . Grazie a donne come lei e tante altre, che hanno preferito uscire da ogni schema anziché rinunciarvi, oggi la musica sta cambiando. In Italia sono circa seicento gli uomini direttori d’orchestra contro: la più giovane è la 32enne lucchese, che oggi si fa anche voce narrante della lezione d’autore Breve corso di storia della musica di Feltrinelli Education."Da piccola canticchiavo e ballavo, come fanno i bambini. Non vengo da una famiglia di musicisti, per cui l'incontro con questa arte è stato casuale: ho avuto la fortuna di incontrare una signora che con le suemi ha fatto innamorare di quello strumento. Così mi sono iscritta al Conservatorio a Lucca e Gaetano Giani Luporini è stato il mio primo maestro di composizione" racconta Beatrice Venezi. Dopo i primi passi a scuola è arrivato l’insegnamento del maestro Piero Bellugi e, infine, il periodo del Conservatorio a Milano. Venezi tenta due volte l’esame di ammissione per il corso di direzione d’orchestra. Ma la prima volta il posto le viene soffiato sotto il naso. "Più di una volta ho visto passarmi avanti persone con curriculum dove la preparazione era inferiore alla mia. E ammetto di esserci rimasta male, di aver avuto momenti di sconforto" prosegue l'artista, che proprio per questo rivendica il titolo di. "Me lo sono sudato" dice Venezi che appunto. Una richiesta che fece anche alscatenando un putiferio. "Penso che concentrandosi sulla questione linguistica si perda di vista un altro tassello fondamentale nella crescita: per esempio, il racconto della grandezza delle donne. Laè e deve essere di tutti, senza distinzioni. La figura del direttore maschio e autoritario, che schiaccia i componenti dell’orchestra è superata, è vecchia". I, però, non sono ancora superati del tutto. Oggi le orchestre hannoe soprattutto quelle più giovani non ci fanno caso se chi dirige ha i tacchi. "Purtroppo lo stereotipo del direttore d'orchestra resta ancora quello di. Mi è capitato di sentire gli sguardi puntati addosso e uno strano bisbiglio. In Italia mi è successo più spesso che all'estero, ma ho i mezzi per rovesciare i cliché: li sorprendo con le mie competenze. E fortunatamente nel mio settore" prosegue.Grazie al suo talento ha portato: dal Giappone alla Bielorussia, dal Portogallo al Libano, dal Canada all'Argentina, dagli Stati Uniti all'Armenia. Ha collaborato con artisti di fama mondiale come Bruno Canino, Stefan Milenkovich, Valentina Lisitsa, Carla Fracci, Eleonora Abbagnato, Andrea Bocelli, Andrea Griminelli e con orchestre di rilievo internazionale come quella del Teatro La Fenice, l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, la New Japan Philharmonic, la Sofia Philharmonic, la Filarmonica del Teatro Regio di Torino, l'Orchestra I Pomeriggi Musicali, l'Orchestra Sinfonica della Compagnia Nazionale della Televisione e della Radio Bielorussa, l'Orchestra di Stato dell'Armenia. Si è esibita, inoltre, in importanti teatri e sedi come il Festival Puccini di Torre del Lago, di cui è stata Direttore Ospite Principale per due stagioni (2017-2018), il Festival Mascagni, la Suntory Hall di Tokyo, il Teatro dell'Opera Nazionale dell'Azerbaigian e tanti altri. A fine marzo tornerà in Francia per dirigere "La sonnambula" di Bellini poi andrà in Giappone e Argentina, per recuperare le date saltate a causa del Covid. In autunno sarà a Vicenza con due produzioni.Raggiungere nuovi e più importanti palcoscenici," svela Beatrice Venezi. E portare la classica a un pubblico sempre più ampio è un cammino che ha intrapreso ormai da tempo. L'ultimo, ma solo in ordine cronologico, passo è il. "Un modo per far conoscere il mondo della musica e allo stesso tempo contribuire ad abbattere pregiudizi culturali e ruoli prefissati dalla società che impediscono alle figure femminili di rompere, accompagnando gli ascoltatori in un racconto di tre episodi per dare voce e volto a donne che nella storia hanno dovuto lottare per perseguire il loro sogno" spiega. E aggiunge "Vengono narrate per quello che sono,, l'esatto contrario delle figure tradizionali fragili, da proteggere e tutelare perché da sole non ce la fanno. Sono eroine ed antieroine, capaci di cantare fuori dal coro, prendere decisioni drastiche e controcorrente e pagarne le conseguenze” afferma il direttore d'orchestra.La lezione d'autore si apre con il tema dell’. Venezi racconta la storia di Ildegarda di Bingen, Fanny Mendelssohn, Louise Farrenc e Björk: artiste che, in epoche diverse, ma sempre guidate da parametri e criteri maschili, hanno dovuto lottare per fare musica e affermare la loro autonomia. Il capitolo successivo esplora il tema della, considerata il corso naturale della vita delle donne. Ma attraverso le storie di Nannerl Mozart, Clara Wieck Schumann e Martha Argerich, che hanno dedicato la loro vita alla musica, la lucchese presenta la, dimostrando che non c’è un unico modo di essere madri. Infine, ripercorrendo le storie di Barbara Strozzi, Giuditta Pasta e Maria Callas, si scopre lo. "Oggi è scandaloso non continuare a provarci. E questo vale non solo per l'ambiente artistico. In Italia bisogna osare di più: la società tende al ribasso aspettative, educazione, formazione, in modo da renderci tutti uguali e ai minimi termini. Così ci perdiamo la facoltà di pensiero critico" conclude.