La velocista paralimpica transgender Petrillo a Luce: "La diversità è un valore, ognuno deve determinare da solo chi è"

Lo sport, la politica, l’impegno civile. Queste le grandi battaglie che occupano la vita di, atleta paralimpica (in quanto ipovedente) transgender che negli ultimi tempi sta facendo sempre più parlare di sé. Nata come Fabrizio, oggi ha 47 anni e, giunta alla maturità personale e agonistica, ha preso una delle decisioni più importanti della sua vita:. Questo però non l’ha sottratta al suo sogno di gareggiare. Dopo un lungo periodo di allontanamento dovuto alla terapia ormonale e alle regole burocratiche che le negavano una categoria in cui correre, Valentina ha partecipato ai campionati Europei, diventando. Lo scorso settembre, ai campionati Master di Rieti, è stata coronata come. Il suo amore per la corsa nasce da quando videvincere le Olimpiadi di Mosca del 1980. Recentemente ha partecipato al programma Zona Bianca, in onda su Rete 4, per parlare delle ultime decisioni del Comitato Olimpico Internazionale in tema d’inclusione."Sono intervenuta più volte in sostegno e lo ritengo ancora un provvedimento assolutamente urgente e necessario.. Sono intervenuta da sportiva, ma sono rimasta delusa perché ci credevo. Allora mi sono interrogata e chiesta: '', mettendo in discussione la nostra comunicazione. Il mio motto e manifesto politico è. Se dovessi fare un appunto al Ddl Zan, è proprio quello di. Dovevamo far capire alla gente prima di tutto che il mondo Lgbt esiste e va accettato"."Io sono per i bagni gender neutral, il genere mi ha rovinato. Nascere maschio mi ha creato problemi e sui documenti sono ancora uomo contro la mia volontà. Per cambiare un documento devo andare da un giudice. Questa è una legge dell'82, all'epoca era pionieristica, mentre oggi è completamente inadeguata. Quando andrò in Tribunale lo dirò:. Una divisione di genere è essa stessa una violenza di genere. La cosa spaventa tantissimo perché si pensa che tutti faranno il cambio di sesso, ma non è così. Non ci svegliamo la mattina con quest'idea, è una cosa che scopri in un percorso. Siamo prima di tutto persone, non categorie di genere"."È stata una grande esperienza, che mi ha arricchita tantissimo. L'idea mi è venuta da un'interrogazione sul Ddl Zan. Mi sono resa conto che la mia storia anche se non era politica, lo era diventata. Mi sono esposta e mi espongo ancora. Parlo di questa comunità ma non mi fermo lì. La parola d'ordine è la. Vorrei passare inosservata, diventare invisibile, anche se oggi uso la mia popolarità per portare avanti le battaglie in cui credo"."Sono la prima transgender a indossare la maglia della Nazionale. Ho visto Mennea (velocista olimpico, politico e saggista italiano ndr) vincere nell'80.. A livello sportivo mi sono cimentata con le migliori al mondo. Ho dovuto gareggiare nei 400 perché sono stata riclassificata in una categoria diversa dalla solita. Ho sempre migliorato i tempi. Ai campionati Master di Rieti ho vinto i 100, i 200 e i 400 nella categoria over 45, ma il mio tempo è risultato migliore anche della categoria 40. Ciò significa che dal 12 settembre sono la donna over 40 più veloce d’Italia"."Si potrebbero promuovere iniziative, con tutti gli enti sportivi e non, sulla diversità.. E di questo devono rendersi conto tutti: essere curiosi, avere rispetto per non far vivere agli altri quel senso di estraneità che ti assale quando gli altri ti domandano cose come "che vuol dire ipovedente" o "che vuol dire trans?" Io voglio diventare invisibile. Ma la mia visibilità di oggi sta servendo tanto. E chissà, un giorno forse sarò talmente tanto donna che nessuno si accorgerà della differenza"."Le nuove regole prevedono. Quel che posso dire è che il Cio ancora una volta anticipa i tempi e prevede qualcosa che neanche io immaginavo:. C'è un decalogo in cui al punto cinque si parla della “non presunzione di vantaggio”. Non si può dire, per esempio, che Valentina, essendo stata uomo, sarebbe necessariamente più forte. Questo vorrebbe dire che tutti gli uomini sono più forti di tutte le donne.e il provvedimento entrerà in vigore dopo le olimpiadi di Pechino 2022. Altra cosa è il tipo di sport. Lo sport di forza è diverso dalla corsa. Ci sono sport dove si adotta la classificazione per peso. Significa che un domani potremmo andare verso parametri diversi dal genere. È quel che penso anche io e ne sono piacevolmente colpita"."Ci sono i campionati italiani master indoor tra gennaio e febbraio. Di nuovo in Giappone ci saranno i mondiali paralimpici. Con un buon piazzamento posso pensare a Parigi".