Premio Luce! Startup Inclusive, il mondo dell'innovazione guarda alle donne

Premio Luce! Startup Inclusive: come partecipare

I temi della diversity, dell’unicità e della coesione sociale

Ilè ancora a prevalenza maschile. Ma le donne ci sono e vanno valorizzate. Ecco, quindi, il senso del “ Premio Luce! Startup Inclusive ” lanciato dal canale Luce! delrealizzato in collaborazione con Rekeep , il primo gruppo in Italia nell’Integrated Facility Management, e StartupItalia , la media company fondata nel 2013 con l’obiettivo di diffondere la cultura dell’innovazione per creare valore e generare un impatto positivo sul mondo del lavoro e dell’impresa in tutto il Paese. Per partecipare c’è tempo fino al 15 luglio.“Da tempo StartupItalia è impegnata a diffondere una nuova cultura per poter arrivare a una leadership diversa” racconta, Head of Media & Events di StartupItalia, nonché ideatrice di “ Unstoppable Women ”, progetto sulla leadership al femminile. “Unstoppable Women è la rubrica di StartupItalia nata da una lista dida seguire sui temi di tecnologia e innovazione e che si è evoluta in un gruppo di lavoro e in un workshop durante StartupItalia Open Summit 2017” spiega Trombetta. “Nel tempo Unstoppable Women è diventata una rubrica editoriale del giornale e una community di circa 2.000 donne tra manager, influencer, giornaliste, studentesse e founder per raccontare la strada femminile alla leadership tra best practice, numeri, interviste, inchieste e report” prosegue.“E’ stata naturale, quindi, la collaborazione con ilper questo premio. Oggi si sente parlare spesso dima per raggiungere una vera uguaglianza di genere occorre scambiarsi idee, competenze, ispirazioni. In una parola:” spiega sempre Trombetta. Secondo lei, infatti, solo così si può raggiungere una leadership “diversa”. “Non voglio dire leadership femminile e neppure farne una questione di genere, proprioper sfondare il famoso tetto di cristallo” spiega ancora Trombetta ricordando che a oggi le donne nel mondo dell’innovazione e della scienza sono ancora poche.Nell’universo delle aziende italiane (circa sei milioni) soloè fondata da donne e su 14.687 startup il 3% è a forte prevalenza femminile. Cambia di poco la situazione nelle aziende: nei Cda il 35% ha al suo interno solo una donna, tra le aziende appena il. “Ritengo, quindi, questo Premioper le startup per mettersi in gioco, collegarsi con altre realtà, farsi conoscere al grande pubblico” conclude Trombetta.Il “Premio Luce! Startup Inclusiva” nasce con uno scopo ben preciso:che si sono distinte per progetti altamente innovativi e di ricerca nei campi dell’inclusione sociale, in ambito lavorativo, partecipando attivamente allacontro il gender gap , impegnandosi in tema di sostenibilità ambientale , con un occhio sempre puntato ai diritti civili , tutti temi in perfetta sintonia con il progetto editoriale e i suoi partner. Possono candidarsi al bando, aperto fino al, sia le società già costituite (startup innovative con prototipo validato o con un prodotto sul mercato, SIAVS, S.r.l.) sia realtà ancora in fase di costituzione. Per candidarsi occorre compilare il form disponibile su luce.news/premiostartup Dopo la chiusura delle candidature sarà effettuata una scrematura di tutte le aziende che avranno inviato laper selezionare le finaliste. Entro settembre queste startup saranno comunicate e rese visibili sul sito. La premiazione si svolgerà sabato 21 ottobre , nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze, in occasione del. La startupriceverà un riconoscimento che prevede visibilità sul canale, branded content con visibilità sui social e sulla newsletter di StartupItalia, video intervista dedicata dopo la premiazione e campagna di comunicazione sui media del Gruppo Monrif.Luce!, ildel Gruppo Monrif dedicato ai temi della diversity, dell’unicità e della coesione sociale, è un canale di informazione trasversale che parte dall’attualità per analizzare i fenomeni di una società moderna e inclusiva, facendo delle persone il suo principale focus di dibattito. Luce! è curato dai giornalisti dei quotidiani storici QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno.