Simone Biles e Naomi Osaka: quando la scelta di ritirarsi diventa un inno alla normalità. La rivoluzione "copernicana" delle due giovani fuoriclasse

Il caso Simone Biles

L’esempio di Osaka

Tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo provato lasulla nostra pelle. A scuola, in ambito lavorativo ma anche in amore, il fallimento e la sconfitta fanno parte dell’: accettarli, affrontarli e, quando arrivano, accoglierli fa parte della normalità.La notizia però arriva quando persone, in questo caso, straordinarie, che ci hanno abituatoo, comunque, a tutto tranne che alla normalità, mostrano il loro lato umano, fatto anche di. L’ultima in ordine di tempo è stata, campionessa della ginnastica artistica a stelle e strisce. La rinuncia di Simone alle finali olimpiche dell'all around (sia a squadra che individuale) hadi tutti gli appassionati e ha (speriamo definitivamente)su un problema sempre più comune: l'enormea cui sono soggetti atleti e atlete. La Biles, dopo i, era chiamata a gran voce da una nazione intera a ripetere le sue gesta, se non migliorarle: l'obiettivo più o meno dichiarato dalla fuoriclasse americana eranonelle altrettante gare previste nella programmazione olimpica della ginnastica (a squadre, individuale, volteggio, corpo libero e trave), un'impresa. Durante la prova di volteggio nella gara a squadre però,le hanno attanagliato la testa. Lei li ha definiti "", ovvero una sorta diche non le farebbe mantenere un'durante l’esecuzione dei complessissimi esercizi aerei. Tutto sarebbe nato durante da un salto con, in gergo "". Un'acrobazia molto complessa, ma da sempre nelle corde di Simone, tanto che difficilmente la escludeva dalle sue routine. Ma questa volta non è riuscita a chiudere il salto come invece l'abbiamo sempre vista fare e, in quell'istante, tutte le sue sicurezze si sono sgretolate."Non appena metto piede sul tappetoe ho a che fare con i demoni... Devo fare ciò che è giusto per me e devo concentrarmi sulla. Dobbiamo proteggere la nostra mente e il nostro corpo piuttosto che fare ciò che il mondo si aspetta da noi", si è sfogata la fuoriclasse americana dopo la prova a squadre. Oltre ai tormenti psicologici, Biles ha invocato quella che i ginnasti chiamano, una perdita di punti di riferimento nello spazio che può essere rinforzata o causata dallo stress e soprattutto mettere in pericolo un atleta. I famosi "twisties". Quindi la decisione di lasciare la finale (chiusa al secondo posto dalle compagne di squadra) per "o fare qualcosa di stupido partecipando a questa competizione". La fuoriclasse di Columbus hanel mondo della ginnastica aPressioni e aspettative l'accompagnano costantemente nel quotidiano da quando ne aveva appena 16: è da tutta la vita che deve fare i conti con l'etichetta di predestinata appiccicate sulle spalle, un'ansia che ti logora lentamente. In più, non bisogna mai dimenticare da dove viene Simone e quantela vita le abbia riservato: l’affidamento a 6 anni a causa di una madre che faceva dentro e fuori dalla prigione con problemi di. Poi come se non bastasse, nel 2018, gli abusi sessuali di, fisioterapista della nazionale statunitense (condannato a oltre 100 anni di carcere) ad ingigantire i problemi di una ragazzaSimone però non è la prima atleta a fare un passo indietro per problemi psicologici. Infatti quando ha spiegato le ragioni che l’hanno spinta a tirarsi momentaneamente fuori da questi Giochi, non ha fatto mistero di essersi ispirata ad un'altra giovane campionessa, coetanea, recentemente celebre per le sue scelte coraggiose:. Naomi è una dellemigliori del circuito Wta (attualmente è seconda nel ranking mondiale) e da sempre rientra in quella stessa stretta cerchia didella Biles, come testimoniano(Us Open nel 2018 e nel 2020, Australian Open nel 2019 e nel2021) già messi in bacheca. Naomi qualche mese fa, durante il, uno degli appuntamenti più importanti della stagione tennistica, ha comunicato in un primo post Instagram chein conferenza stampa e, in seguito, il suodal torneo parigino. Nessuna squalifica o gesto polemico, solamente una ragazza di 24 anni che non riesce acon sé stessa e non ha le forze per affrontare un’orda di giornalisti, pronti a scavare negli angoli più remoti del suo io per ritagliarsi la notizia. Un problema, quello delle conferenze, lamentato da tanti altri colleghi, comeche, all’, in uno dei confronti con la stampa, si era lamentato per il trattamento ricevuto dai giornalisti: “"Mi sento giudicato. Sono già a terra, così mi sparate". Anche il numero 1 al mondo del circuito maschile,, si era espresso in favore della scelta di Naomi: "La capisco bene. Sono stato sotto il tiro dei media diverse volte nella mia carriera2.sono all’apice nei rispetti sport di competenza e, entrambe, hanno deciso didurante due degli eventi più importanti nella stagione delle loro discipline, il Roland Garros una e le Olimpiadi l'altra, sfruttandoli comeper parlare di un tema così importante ma allo stesso tempo trascurato come. Le testimonianze di atlete di questo calibro (anche se altri grandi campioni del calibro di, l’uomo che detiene il maggior numero di medaglie olimpiche,, o dei giocatoriavevano pubblicamente ammesso di avere problemi di) fanno capire che questo tipo di malattia, indistintamente. A poco servono ilapuò colpire in ogni momento e tutto quello che di bello si è costruito negli anni viene spazzato via con un solo colpo di spugna. Del resto, spesso eleviamo lo sportda cui attingere a piene mani. Uomini e donne all’apparenza senza macchia, programmati come macchine per competere e rendere nei momenti di massima tensione, la gara. L'"" di Osaka e Biles è il naturale approdo della piccolain atto nel mondo dello sport ormai da qualche anno: non è più accettabilegli atleti sono persone con sentimenti ed emozioni uguali a tutti noi che ammiriamo le loro gesta da dietro uno schermo. La scelta dicon il mondo ha fatto scendere le due ragazze dal piedistallo delle icone irraggiungibili dello sport contemporaneo, riportandole su un piano, quasi come due giovani donne qualsiasi: la cultura della perfezione e della vittoria ad ogni costo ha lasciato spazio ad un fantastico