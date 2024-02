Tre fumettiste in lizza per il Grand Prix al Festival di Angoulême: la rivincita delle donne

Un giorno, speriamo presto, potremo non farci caso, ma ancora c'è un po' di strada da fare e così la selezione delle nomination tutte al femminile al Grand Prix delmerita di essere sottolineata. Alla ribalta del prestigioso premio della città francese, che ospita uno dei più importanti festival del mondo dedicati alla letteratura disegnata, sono. Nomi forse non conosciutissimi dal grande pubblico italiano, ma con curriculum internazionali di notevole rilievo e tutte e tre comunque pubblicate in Italia.La francese Bagieu (Bao e Salani) è vincitrice di un "Eisner Award" e con il suo Indomite ha raccontato i profili di. La canadese Doucet (Purple Press), ha una formazione "underground" e uno stile molto crudo. È nota soprattutto per la sua serie Dirty Plotte, fumetti autobiografici e grotteschi con temi come il, le differenze sociali negli Usa degli anni '80. Meurisse (Coconino e Clichy) è a sua volta francese e ha un passato di autrice umoristica. Faceva parte della redazione di(si salvò dalla strage perché arrivò in ritardo). Nel libro La Leggerezza racconta i suoi viaggi per ritrovare lae ladopo la tragedia. Il suo divertente fumetto Una moderna Olympia, pubblicato da Coconino, le è stato commissionato dal Museo d'Orsay.A scegliere le tre candidate e poi (dal 2 all'8 marzo) a decretare la vincitrice del Grand Prix, sono gli autori e le autrici professionali di fumetti, accreditati dalle rispettive case editrici. Un metodo di selezione scelto dopo lo, quando ci fu la "rivolta" delle autrici (e anche di molti autori maschi, tra i quali il nostro Milo Manara) per l'decise dalla giuria. Adesso arriva, la (giusta) rivincita delle donne, sottolineando il fatto che, sia per il metodo di votazione che per il loro curriculum internazionale, Bagieu, Doucet e Meurisse non sono state scelte in quanto donne (il che sarebbe deprimente), ma per la loro bravura. Un passo avanti sulla strada che ci porterà (speriamo presto) a non dover sottolineare più la scelta di una donna per una carica, un ruolo di comando o, magari, un prestigioso premio di fumetti.