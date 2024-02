100CENEPERAMAZZONIA: a Milano arriva il picnic solidale a sostegno della foresta pluviale

Il pic nic solidale e le installazioni animate

Unnel cuore del Parco Nord per accendere i riflettori sulle minacce, sempre più gravi, a cui è esposta la foresta Amazzonica . È questa una delle numerose iniziative dellache si terrà al Parco Nord di Milano dal 15 al 25 settembre quando l’associazione di cooperazione internazionale Cospe organizzerà domenicail picnic solidale

L'evento è inserito nella campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi AMAzzonia "Ama la terra, Ama te stesso", promossa da Cospe per accendere i riflettori sulle minacce a cui è esposta la foresta pluviale e sostenere le azioni delle comunità che la abitano e la custodiscono. L’associazione di cooperazione internazionale è, infatti, da anni attiva nel bacino amazzonico con progetti di tutela e gestione sostenibile del territorio, difesa dei diritti e promozione del ruolo della donna e delle minoranze, dal Brasile alla Colombia passando per Ecuador e Bolivia. L’appuntamento con il pic nic solidale, in collaborazione con Do.ma Food, sarà a partire dalle ore 12.30 presso la Cascina Centro Parco (via Clerici 150, Sesto S. Giovanni) del Parco Nord dove si potranno ritirare le lunch box con tre pietanze vegetariane, ispirate al libro di ricette "Il grande libro delle bucce" di Lisa Casali, scienziata ambientale ed eco-food blogger, autrice del blog Ecocucina. Per animare l’atmosfera, inoltre, saranno presenti le installazioni animate delle opere dal Carnevale di Viareggio sul tema AMAzzonia. Le dieci figure, realizzate dall’artista Lorenzo Paoli con il contributo dell’artista Lorenzo Malfatti, sono ispirate alla tradizione iconografica delle maschere amazzoniche.

L'incontro con il leader del popolo indigeno Karipuna

Prima del picnic solidale si terrà l’incontro "Resistere per resistere, la storia del popolo indigeno Karipuna", moderato da Ilaria Sesana di Altreconomia che intervista Adriano Karipuna, leader del popolo indigeno nell’Amazzonia brasiliana, figura simbolo della resistenza delle tribù native contro la deforestazione e l’estrazione mineraria che minacciano le comunità locali. Ospite d’onore dell’intero Festival, Adriano Karipuna sarà anche protagonista dell’evento di presentazione del Manifesto "Mangio come penso", dedicato all’impatto della nostra alimentazione sulla deforestazione e al cambiamento degli stili alimentari, a cura di COSPE. L’appuntamento, previsto martedì 20 settembre alle 18.30 presso il MIC, Museo Interattivo del Cinema, vedrà l’intervento di Karipuna sul ruolo dei popoli indigeni della terra nella difesa della foresta.