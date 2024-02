"A Great British Spraycation": Banksy arricchisce di opere le città nell'est dell'Inghilterra

Negli ultimi anni, l'artista di Bristol, che abilmente nasconde la sua identità, ha mantenuto alta l'attenzione del mondo dell'arte contemporanea con i suoi commenti e le sue opere d'arte a sfondo sociale: migranti, opposizione alla Brexit, denuncia dei radicali islamisti sono solo alcuni dei temi toccati nei suoi ultimi lavori. A marzo, per esempio, un'opera in onore degli operatori sanitari è stata venduta all'asta alla cifra record di 20 milioni di euro, cifra interamente destinata al servizio sanitario pubblico britannico.

Con un video su Instagram, poco più lungo di tre minuti,l'artista di strada più famoso della Gran Bretagna, ha rivendicatonelle ultime settimane nell'est dell'Inghilterra. In particolare, le attenzioni dello street artist di Bristol si sono concentrate sullecittà di mare del Norfolk, dove Great Yarmouth, Gorleston e Lowestoft hanno presentato unaper diventare le. Nel video l'artista si muove in camper per fermarsi e regalarci dei fantastici dietro le quinte del 'making of' delle opere. Sono diversi, tra graffiti e vere e proprie installazioni, i pezzi d'arte che Banksy ha disseminato nelle sue vacanze: ci sono, une la tipica "", la gru delle macchinette delle sale giochi. Sopra un ingombrante cassonetto, l'artista ha fatto apparirechiaro riferimento agli sprechi alimentari. Facendo eco alla, un graffito mostra, con la scritta "Siamo tutti sulla stessa barca". Nella piccola cittadina di, Banksy regala alla statua dell'ingegnere, famoso per le sue macchine a vapore,. E su un modello di un cottage trovato dai gestori del Merrivale Model Village di Great Yarmouth, un parco in miniatura del Norfolk, campeggia la firma dello street artist e la scritta. Nei giorni scorsi già diversi esperti si erano pronunciati a favorein questione a Banksy. Alcuni caratteristiche delle opere facevano presagire che una rivendicazione sarebbe arrivata presto: il tratto dei murales in bianco e nero, la presenza di topi, soggettimolto cari all'artista, ma anche la vena di denuncia sociale, tipica di Banksy. L'artista britannico ha anche scelto un titolo per il video che sembra alludere al suo giro turistico per "rivendicare" le opere:, dove l'ultima parola non è altro che una crasi tra le parole inglesi vacation (vacanza) e la vernice spray utilizzata per i suoi graffiti.