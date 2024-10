L’abbraccio tra padre e figlia dopo due anni di carcere per il disegno contro la guerra

Un abbraccio emozionato, dopo due anni di oscurità e lontananza. Un uomo, un padre, che era stato incarcerato in Russia dopo che sua figlia aveva disegnato un’immagine contro la guerra – un caso che ha attirato l’attenzione dei media di tutto il mondo – è stato rilasciato dopo due anni da una colonia penale. Il video di quell’incontro è diventato virale sul web e sui social.

Nel filmato, condiviso martedì 15 ottobre, si vede Alexei Moskalev mentre lascia la colonia penale nella regione di Tula e abbraccia la figlia adolescente, con indosso ancora l'uniforme della prigione. Il suo rilascio è stato riferito dal suo avvocato di OVD-Info, Vladimir Biliyenko, ha dichiarato il gruppo russo per i diritti umani.

Il disegno di Masha

Moskalev era stato arrestato in Russia a causa di un disegno della figlia 12enne, Masha, presentato a scuola, in cui la ragazzina chiedeva l’immediata pace in Ucraina con le frasi “No alla guerra” e “Gloria all'Ucraina”. Il disegno era stato segnalato alla polizia nel 2022: era stata la maestra a denunciare l'alunna, e i controlli dei servizi di sicurezza russi avevano colpito il padre single. Dopo la perquisizione del suo appartamento, nel dicembre dello stesso anno, l’uomo era stato incriminato per “Discredito dell'esercito russo” ai sensi del codice penale perché era già stato condannato per un reato simile. E la bambina era stata portata in una struttura per la riabilitazione minorile. Inizialmente si temeva addirittura che all’uomo venisse ritirata la potestà genitoriale, ma alla fine Masha è stata poi affidata alla madre, che l’aveva abbandonata da bambina.

Il russo non ha partecipato all'udienza in cui veniva condannato, essendo evaso dagli arresti domiciliari per fuggire dal Paese e raggiungere la vicina Bielorussia, ha dichiarato OVD-Info. Era stato poi arrestato ed estradato in Russia il mese successivo. Parlando con la BBC lo scorso anno, la consigliera comunale Olga Podolskaya si era detta “sotto shock”: “Una condanna alla reclusione per aver espresso la propria opinione è una cosa terribile. Una condanna a due anni di carcere è un incubo”.

Un incubo che Moskalev ha vissuto sulla propria pelle, come emerge dai racconti sulla detenzione. Due mesi li ha passati in una cella di punizione: “Era semplicemente una camera di tortura. Solo una camera di tortura. Prima di tutto, la cella era di due metri per un metro, capite cosa significa? All'inizio ero seduto da solo, poi hanno messo una seconda persona. E noi due eravamo seduti in una cella di due metri per un metro. I pavimenti erano marci – aggiunge – i ratti erano ovunque, provenienti dalle fogne e da ogni dove, ratti enormi”.

Ora l'abbraccio con il padre segna l’atteso ricongiungimento tra i due dopo oltre 24 mesi, la fine di un’epopea che rischiava di trasformarsi in tragedia.