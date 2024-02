Achille Costacurta, pugno in faccia a un vigile

La ricostruzione dei fatti

Il rapporto genitori-figli

Il difficile rapporto con i social

Lo sfogo nei confronti di Fedez

Notte folle di, denunciato dopo aver dato un pugno in faccia a un vigile. Non è sempre facile il rapporto tra genitori e figli : discussioni, litigi e contrasti sono all’ordine del giorno nelle famiglie italiane. E i vip non sono esenti da queste dinamiche. E’ il caso di Achile Costacurta, figlio 18enne dell'ex calciatore del Milan e della Nazionalee della modella, attrice e conduttrice televisiva Martina Colombari Mamma e figlio sono stati protagonisti della trasmissione “Pechino Express” fino alla puntata del 13 aprile quando poi alla fine sono stati eliminati dalla coppia composta da Federica Pellegrini e il marito . L’avventuroso viaggio, però, è servito a rinsaldare il rapporto tra il modello 18enne e la madre dopo una serie di criticità nate durante la pandemia. Nelle ultime ore, però, il giovane si è reso protagonista di untanto che è stato denunciato a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale per aver colpito conun agente della polizia locale di Milano dopo aver dato in escandescenze, apparentemente senza motivo, a bordo di un taxi.Secondo quanto riporta il quotidiano “Il Giorno”, il fatto è accaduto nella serata del 18 aprile: il ragazzo è salito intorno alle 23 a bordo di un taxi in zona Tortona a Milano e, poco dopo, avrebbe cominciato ad agitarsi, tanto che il tassista ha chiesto aiuto a un pattuglia di agenti della polizia locale che era nella vicina via Savona per svolgere un servizio per il “Fuorisalone”. Il tassista - secondo la ricostruzione del quotidiano - ha detto ai vigili che il passeggero stavae che urlava frasi senza senso; qualcuno l'avrebbe visto anche. L'uomo è sceso, mentre Costacurta è rimasto in macchina, rifiutandosi di uscire. I vigili hanno aperto le portiere e uno è stato raggiunto da un, riportando ferite giudicate guaribili in sette giorni. Il giovane è stato immobilizzato e portato all'Ufficio centrale arresti e fermi della polizia locale: al termine degli accertamenti, sentito il pm di turno, è stato indagato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale In un'intervista del 2021,ha raccontato che lei e il marito hanno avvertito la necessità di ricorrere aper le liti frequenti con il figlio Achille durante la pandemia. “Noi ci siamo fatti aiutare da una psicologa che” le parole dell’ex Miss a “Il Messaggero”. “Lo dico serenamente:non è un atto di debolezza, ma di grande amore per i propri figli”, raccontava spiegando di aver imparato che i figli debbono prendersi le loroanche adesso. Sempre nel 2021, in particolare a maggio, Achille Costacurta aveva pubblicato una serie di storie su Instagram in cui parlava di unasubita da alcuni poliziotti. L’allora 16enne aveva mostrato le immagini di alcunee macchie di sangue su una maglietta.Il 18enne in una recente intervista al settimanale “Dipiù” ha raccontato di essere statoe di avere sviluppato una vera e propria dipendenza . “Per me i social network sono stati come un gioco d’azzardo non riuscivo a farne a meno” le parole del ragazzo. “Trascorrevo le mie giornate a letto, con il telefonino in mano,per vedere quello che facevano. A volte per imitarli e per fare meglio di loro. Sempre. È stato un periodo durissimo, che ho affrontato e superato anche grazie all’aiuto dei miei genitori che” ha detto il figlio d’arte.Solo pochi giorni fa,si era reso protagonista di un duro sfogo nei confronti del rapper Fedez . Prendendo spunto da un video pubblicato su Instagram dalla moglie Chiara Ferragni, che dava conto ai suoi follower di una visita con i due figli Leone e Vittoria in una fabbrica di cioccolato di Dubai, il diciottenne aveva ricordato un episodio risalente a diversi anni fa, avvenuto in un ristorante. “Questo str*o. Quando avevo l’età di Leon, io gentilmente chiedo una foto edicendo che lui doveva mangiare” ha scritto sui social il giovane.