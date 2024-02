Addio a Mary Mara, annegata nel fiume di New York. Dalle stelle della tv alla tragica fine

Le dinamiche del decesso: tragico incidente o suicidio?

Chi era Mary Mara

L'attrice americana, nota soprattutto per i suoi ruoli iconici nei telefilm 'E.R.' e 'Law & Order', è. A darne notizia, distrutto dal dolore, il suo manager Craig Dorfman. "Mary era– ha dichiarato –. Ricordo ancora di averla vista in scena nel 1992 in 'Mad Forest' a Broadway. Era straordinaria, divertente e una vera artista.. Ci mancherà". La morte di Mary Mara, avvenuta il 26 giugno, ha sconvolto i suoi numerosi fan anche per la modalità in cui è avvenuto il decesso: l'attrice, infatti,Secondo un comunicato stampa diffuso dalla Polizia di Stato di New York gli agenti, domenica scorsa intorno alle 8.10 ora locale, hanno risposto a una chiamata per un "possibile annegamento". Insieme ai vigili del fuoco e all'ambulanza di Cape Vincent sono arrivati sul posto e hanno "trovato una donna deceduta nel fiume St. Lawrence", si legge. "L'indagine preliminare suggerisce che la vittima". Sono state le forze dell'ordine a confermare l'identità della donna: “La vittima è stata identificata come la 61enne Mary Mara”. Al momento sono in corso leper chiarire ulteriormente: un portavoce dell’attrice ha dichiarato che stava facendo visita alla casa estiva della sorella, e sul cadavere non sono stati ritrovati segni di violenza. Secondo gli agenti l'ufficio del medico legale della contea di Jefferson dovrebbe eseguire un'autopsia per determinare la causa ufficiale del decesso, ma non c’è alcun indizio che possa far ipotizzare che si sia trattato di qualcosa in più rispetto a un drammatico incidente.dunque, per il momento, le ipotesi di suicidio Come non ricordare, anche tra il pubblico italiano, gli iconici ruoli interpretati da Mary Mara in? La sua è stata una carriera di successo, versatile ed eclettica, che con grande capacità si è contraddistinta nel panorama internazionale. Nata il 21 settembre 1960 a Syracuse, New York, si era laureata all'università statale di San Francisco e poi a Yale. Non sono noti molti dettagli sulla sua vita privata. La sua straordinaria carriera di attrice, che l'ha vista protagonista soprattutto in televisione anche se non sono mancati ruoli al cinema e a teatro, era iniziata nel 1989, con il, vero trampolino di lancio. Diventata famosa soprattutto per il ruolo di, era apparsa in numerosi episodi delle fiction di prima serata '' (in 9 episodi) e '', oltre a quelli negli show '', '' e ''. Al cinema aveva recitato in '' e ''. Oltre alla televisione e al cinema, ha anche calcato i palchi teatrali, accanto ad alcuni giganti della recitazione, come Michelle Pfeiffer e Jeff Goldblum ne ''. Tra le ultime interpretazioni, prima della tragica scomparsa, quella in tv nei panni di Judith Anderson, in '' nel 2014, e di Selma in '', mentre l'ultimo credito cinematografico è stato quello nel film del 2020 ''.