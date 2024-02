Addio al responsabile della dignità mestruale: il ruolo era stato assegnato a un uomo

gruppo di lavoro dell'area

è stato costretto a

Critiche e sospensioni

Il ruolo di "responsabile della dignità mestruale"

Non c'è pace nella regione di Tayside. Dopo che il governo scozzese ha emanato unastorica, pionieristica, che garantisce – primo Paese al mondo –nei luoghi pubblici, era stata assunta, proprio in questa zona, una persona per il ruolo di primo "". Peccato che la scelta sia ricaduta su un uomo. E questo ha sollevato un polverone di polemiche tale che ilL'assunzione di Jason Grant ha infatti scatenato un acceso dibattito online, con i critici che sostenevano che il posto sarebbe dovuto andare a una. Il collettivo locale ha annunciato quindi che il ruolo sarà interrotto in seguito a "minacce e insulti" nei confronti delle persone coinvolte. Grant era stato incaricato di collaborare con il gruppo perlegale alla gratuità dei prodotti mestruali nei luoghi pubblici, andando a parlare con i giovani e le famiglie, nelle scuole, nelle biblioteche e in tutti i luoghi di ritrovo. La leggenda del tennis Martina Navratilova aveva definito "assurda" la decisione di nominare un uomo, mentre l'attrice Frances Barber si era detta "furiosa". Un portavoce del gruppo di lavoro ha invece commentato la scelta di sospendere la carica: "Èche, viste le minacce e gli insulti rivolti a singole persone nelle ultime settimane, il ruolo di responsabile regionale della dignità del periodo– afferma –. Il supporto continuerà ad essere fornito ai colleghi e agli studenti che sono stati oggetto di attacchi personali. La loro sicurezza e il loro benessere sono di primaria importanza".Il team sta ora valutando "" per fornire i. Grant avrebbe dovuto guidare una campagna regionale nelle scuole, nei college e nelle comunità più ampie perl'opinione pubblica sulla nuova legge e garantire che i fondi del governo scozzese fossero assegnati in modo appropriato. Tra i suoi compiti ci sarebbe stato anche quello di discutere i. Al momento della nomina, il gruppo ha dichiarato che il signor Grant era il candidato più adatto a ricoprire il ruolo. Il ruolo è stato finanziato dal governo scozzese, che ha dichiarato di non essere coinvolto però nella nomina. Al momento dell'assunzione Grant aveva dichiarato che il fatto di essere un uomo lo avrebbe aiutato ad "abbattere le barriere". "Anche se riguardano strettamente le donne, lesono un", ha aggiunto. E non ha mai risposto alle critiche che sono seguite alla sua nomina.