Affari Tuoi, la forza e l’ironia di Harley Zuriatti: “Ho scoperto questo gioco durante la chemio”

Ha commosso il pubblico di ‘Affari Tuoi’ raccontando la sua storia. Harley Zuriatti (chiamata così per la grande passione del padre per le Harley Davidson), la giovane ventottenne concorrente del Friuli Venezia Giulia che ha partecipato al programma di Rai1 lo scorso 22 aprile, si è presentata insieme al fidanzato Andrea che l’ha accompagnata durante l’apertura dei famosissimi pacchi.

Insieme, hanno deciso di raccontare la loro storia. "Siamo giovani – le loro parole – e abbiamo avuto un anno devastante. Ho avuto una malattia importante che mi ha dato grande forza di volontà e il coraggio di credere in me stessa. Colgo l'occasione, salutando tutti i malati oncologici, io in questo momento sto affrontando la malattia, sono una malata oncologica e a breve mi opererò, questo mi dà la forza di rifiutare a andare avanti”.

Una storia, quella di Harley, che si è intrecciata a doppio filo con quella del game show condotto da Amadeus: "Ho scoperto – ha raccontato la ventottenne – questo gioco durante la chemioterapia, se non ci fosse stata la malattia non avrei conosciuto questo gioco. Oggi non sarei qua senza la malattia. Chi ha il carattere di superare le sfide che la vita ti pone, ha il dovere di comunicare e dare forza agli altri”.

La sua vicenda personale ha commosso il pubblico presente in studio e anche quello dei social. Proprio sul suo profilo Instagram, la giovane concorrente del Friuli Venezia Giulia ha postato una foto subito dopo aver terminato la sua esperienza ad ‘Affari tuoi’. Il suo volto sorridente è accompagnato dalla didascalia ‘Senza utero, senza 200k, ma sempre favolosa’: la sua serata, infatti, a livello di gioco non è poi andata così bene.

Harley Zuriatti concorrente di Affari Tuoi, la sua storia diventata virale (instagram)

Nel pacco che le era stato assegnato c’erano 200mila euro, ma la ventottenne ha deciso di accettare il ‘cambio’ proposto e alla fine ha vinto ‘solo’ 20mila euro. Harley, che a breve dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico a causa della sua malattia, ha conquistato tutti: sui social sono tantissimi i commenti dove si parla della sua forza, del suo sorriso e del suo coraggio. "Mi è bastato vederti giocare a questo programma per volerti tanto bene”, scrive un utente, “sei un ciclone di positività e ottimismo, nonostante tutto” commenta un’altra. Lo stesso sorriso e la stessa forza con cui sta affrontando anche l’altra partita, quella più dura, contro il cancro.