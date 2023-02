I combattenti talebani hanno interrotto la vendita di contraccettivi in due delle principali città dell’Afghanistan, sostenendo che il loro uso è una cospirazione occidentale per controllare la popolazione musulmana. Il Guardian ha appreso che i talebani vanno di porta in porta, minacciando le ostetriche e ordinando alle farmacie di ripulire gli scaffali da medicinali e dispositivi per il controllo delle nascite. “Sono venuti nel mio negozio con le pistole e mi hanno minacciato di non vendere pillole contraccettive. Controllano tutte le farmacie di Kabul, abbiamo smesso di vendere i prodotti”, ha detto un farmacista. Il ministero della sanità pubblica dei talebani a Kabul non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sulla questione e il rappresentante dell’Unfpa (United Nations Population Fund) in Afghanistan non ha risposto alle richieste di commento.

L’annuncio; “Cospirazione dell’Occidente”

Le testimonianze

Secondo un farmacista nella capitale, i talebani “controllano regolarmente ogni farmacia e noi abbiamo smesso di venderne”. Un’ostetrica ha riferito di essere stata minacciata diverse volte e un comandante talebano le ha detto che non può “promuovere il concetto occidentale di controllo della popolazione”. “E’ un lavoro inutile”, ha sottolineato l’uomo. E’ l’ultima iniziativa talebana contro le donne, dopo il divieto di studiare, di lavorare per organizzazioni internazionali e le restrizioni a uscire.

“Sono venuti nel mio negozio con le pistole e mi hanno minacciato di non vendere pillole contraccettive – conferma un altro farmacista di Kabul – . Controllano tutte le farmacie della città, abbiamo smesso di vendere i prodotti contraccettivi”, ha detto.