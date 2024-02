Aggredito su un tram a Roma: "Sei un finocchio, mi fai schifo". Ennesimo episodio di omofobia

con la musica in cuffia. Ad un certo punto, inizio a notare un po' di agitazione intorno a me e tolgo la musica. Un uomo sulla quarantina stavale stava difendendo". Inizia così il racconto di, che ha pubblicato su Instagram un video con un attacco omofobo. "Povera Italia," commenta l'uomo. Tommaso decide quindi di intervenire quando, come scrive sul post, "Dal razzismo, l’uomo passa all’omofobia iniziando ad insultare il ragazzo, anche con'vieni de fori, te sfonno la faccia'" Bastano questo perché su di lui si riversi una vera e propria cascata di insulti, parole pesanti e volgari, come "" e "Non ti metto le mani addosso perché sarebbe come metterle su una donna, anzi peggio, pederasta inc***** di merda" . L'autore del video conclude il post affermando ladi approvare l'ormai noto disegno di legge contro l'omotransfobia: "Continuiamo a dire pure che illimita la libertà d’espressione, che non serve a niente, che non è una priorità e altre bugie simili. La verità è che, a tutti". Un appello che però, non trova pieno appoggio da parte del, come denuncia il portavoce: "Diamo la nostra solidarietà e sostegno al ragazzo, vittima di omofobia. Quanto vediamo nel video è purtroppo quanto quotidianamente molte persone LGBT (lesbiche, gay, bisex e trans) subiscono solo per uscire di casa e sono casistiche che le associazioni denunciano quotidianamente. Questo è avvenuto, immaginate cosa accade in luoghi isolati e periferici. La legge contro l'omotransfobia approvata alla camera e chiamata, infatti se vediamo quanto dichiara l'omofobo sul tram, si basa sui pregiudizi che la legge non va a sanzionare". "Infatti con l', e concontro le discriminazioni verso le persone LGBT (lesbiche, gay, bisex e trans) - prosegue Marrazzo - quindi, non aiuta a combattere i pregiudizi, anzi tutela gli omofobi che li alimentano, comportando paradossalmente l'aumento di episodi come questi che sono solo il passo successivo di chi potrà liberamente definirci malati". E conclude: "Pertanto, la legge deve almenocosa che l'attuale testo non fa, anzi le dichiarazioni di chi dovrebbe sostenere la legge, ma apre alle destre ed ai vescovi, ci preoccupano, perché rischiano solo di peggiorare o affossare la proposta. Pertanto, quanto accade nella società e nella politica dimostra l'che rappresenti realmente gli interessi delle persone LGBT+".