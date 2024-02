Aggressione omofoba a Sperlonga: due ragazze lesbiche picchiate per un bacio

La condanna delle autorità

A Sperlonga una bruttissima aggressione contro due ragazze lesbiche. Può un bacio scatenare tanta violenza? NO! In prima linea contro omofobia, per dare più diritti e più tutele alle persone LGBT+ — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) August 19, 2022

L'aggressione omofoba

. Anzi. In questi mesi estivi sono stati tanti gli episodi di odio, offese, addirittura violenze contro le persone Lgbt+, soprattutto nelle spiagge lungo tutta la costa italiana, ma anche in città, durante le parate del Pride, e moltissime altre rimaste nell'ombra di un Paese che non riesce ancora ad accettare le diverse espressioni dell'amore. L'ultimo episodio è avvenuto nella tarda serata di Ferragosto, a, sul litorale laziale: qui unastava passeggiandoper strada, poi le due ragazze si sono scambiate unaffettuoso; a quel punto però un passante le ha aggredite."A Sperlonga una. Può un bacio scatenare tanta violenza? NO! In prima linea contro omofobia, per dare più diritti e più tutele alle persone LGBT+", ha scritto su Twitter il presidente della regione Lazio,, in merito alla vicenda che ha coinvolto le due giovani ragazze nella località del litorale Pontino.Anche, ha voluto commentare e condannare l'accaduto: "A Sperlonga due ragazze che camminavano mano nella mano nel centro cittadino sono state aggredite e picchiate. Fa male leggere questa notizia,e tutti devono avere gli stessi diritti. Confidiamo che le due ragazze possano avere giustizia"., 40 anni, romano di origini campane, che ha assistito alla scena delle giovani che si baciavano mentre passeggiava con alcuni familiari (tra cui un bambino piccolo) spingendo un passeggino, avrebbe tiratoa una delle due, 34enne, poie infinesu una gamba. A raccontarlo è la stessa vittima, costretta a recarsi al pronto soccorso di Fondi dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di sette giorni. L'aggressore, invece,. La coppia, evidentemente vittima di odio per l'orientamento sessuale , ha presentato denuncia ai carabinieri della compagnia di Terracina, che hanno inviato una prima informativa alla procura di Latina. Il 40enne, per cui si ipotizza l'accusa per lesioni, si è però difeso affermando di essere stato travolto dalla coppia di donne. Per comprendere meglio i fatti, i militari hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza e li stanno esaminando. Comunque si concluda, questo episodio dimostra però, ancora una volta, che nel nostro Paese la violenza vince sull'amore e sull'inclusione.