Aggressioni omofobe, Zan: "Il governo è corresponsabile"

Le aggressioni di Pavia e Firenze

Alessandro Zan: "Chi governa è un cattivo esempio"

Che fine ha fatto il Ddl Zan?

Vietato ai minori di 18 anni. La destra in Senato esulta all’affossamento del ddl Zanpic.twitter.com/RtYVXSKYM2 — jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) October 27, 2021

Il disegno di legge ritorna alla Camera

. Si tratta di questo per il deputato Alessandro Zan. Solo ieri sono emersi due casi in meno di 24 ore: uno a Pavia e l'altro a Firenze. E chissà quanto altro rimane sommerso. È, rifiutando di affrontare la realtà dei fatti. Si nasconde dietro a un dito, appellandosi all'ignoranza e di pochi, facendo finta di non vedere che essa è figlia della cecità dei molti. Per questo era ed è importante avere una legge contro l'omotransfobia. Per ammettere il problema culturale, affrontarlo, e concedere a tutti pari diritti e dignità, senza che papà Stato faccia preferenza tra i propri figli. Perché se è riconosciuto l'odio per motivi religiosi o di etnia, allora è giusto che venga riconosciuta anche quello per sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità. Per un semplice motivo: perché esiste.Domenica scorsa, alla, paese di 7000 abitanti alle porte di Pavia, quattro ragazzine sono state aggredite da un, che le ha insultate, urlando “ lesbiche di m*rda, vi ammazzo ” o “Adesso vedete cosa vi faccio”, e le ha colpite con sputi, spintonandole e tirando loro i capelli. Tutto nell'indifferenza generale. Nessuno dei presenti è intervenuto a parte solo una donna,che si è messa in mezzo tra l'aggressore e le vittime togliendo le ragazzine dalle grinfie dell'uomo e ricevendo anche lei un pugno. Lunedì a Firenze, un ragazzo di 18 anni è stato insultato e deriso da 5 giovani davanti al circolo Acli di Grassina. Stava camminando con un'amica, quando gli hanno lanciato addosso una bottiglietta. Poi si sono avvicinati, li hanno accerchiati e uno di loro gli ha urlato in faccia parole e offese violente, irripetibili.A commentare le due vicende è il deputato, padre della tanto discussa proposta di legge che vuole riconoscere e quindi punire l'omotransfobia matrice di odio e violenza., negli ultimi giorni la stampa ha riportato due episodi violentissimi: il primo a Pavia, dove una professoressa ha rimediato un pugno in pieno volto mentre difendeva quattro ragazzine dalla furia di un uomo che le aveva aggredite con insulti omofobi. Il secondo a Bagno a Ripoli, dove un diciottenne è stato aggredito proprio perché omosessuale. Alle persone aggredite va tutta la mia solidarietà e quella del Partito Democratico. Purtroppo gli episodi che emergono sono, perché la maggior parte nemmeno vengono denunciati,, che, torno a ripetere, è urgente e necessaria.e questo ritardo lo paga la cittadinanza Lgbtqia+ sulla propria pelle. Inoltre,che oggi governa il Paese: tutte le frasi omofobe che arrivano dagli esponenti di destra, anche dalle più alte cariche istituzionali, armano la mano dei violenti nella società. C’è una chiara corresponsabilità, e chi la nega è complice".Il vecchio, approvato alla Camera il 4 novembre 2020, è stato, affossato tra gli scroscianti applausi dei grandi sostenitori della fantomatica "libertà di espressione", evidentemente spesso confusa con la libertà di insulto.Dopodiché lo stesso testo è stato ripresentato a Palazzo Madama a maggio dello scorso anno. Poi però si è arrivati alle elezioni anticipate e lo scenario è cambiato nuovamente.Alessandro Zan, però, non molla. Una volta insediato il governo Meloni, a ottobre scorso,. Di fronte a una maggioranza di destra, il deputato dem ha deciso di togliere dal testo quei passaggi che in passato sono stati motivo di polemiche. Non è ancora pubblicamente disponibile, ma pare che gli articoli eliminati siano stati due. Quello che illustrava e spiegava le definizioni di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere. Quest'ultima parola, in particolare, non va proprio giù alle anime politiche più conservatrici, nonostante sia ormai entrata nel vocabolario comune e nel nostro ordinamento. L'altro articolo cassato è la cosiddetta clausola per la libertà di opinione. Chissà se sarà la volta buona.