Al Fayed, salgono a 150 le denunce per stupri e molestie

Non si arresta, purtroppo, il conto delle testimonianze raccolte di ora in ora dai legali delle ragazze che, nel corso degli anni, sarebbero state molestate o stuprate da Mohamed Al Fayed. Dopo la pubblicazione del documentario e podcast ‘Al- Fayed: Predator at Harrods’, infatti, molte ex dipendenti e collaboratrici del magnate egiziano stanno rivelando alla polizia di aver subito numerosi casi di abuso, nascosti dallo stesso magnate egiziano durante la sua intera vita. La conta delle denunce si attesta ora a 150 donne e ragazze.

L’ex proprietario dei magazzini Harrods, diventati un’istituzione in tutto il Regno Unito, era già stato indagato dalla polizia inglese nel 2008 e nel 2015, con le indagini che finivano ogni volta in un niente di fatto.

Ma le accuse, di ora in ora, si stanno facendo sempre più numerose e pesanti, con testimonianze che presto si trasformeranno in prove da utilizzare nel corso dei procedimenti legali già avviati contro gli eredi dell’imprenditore, deceduto nel 2023 all’età di 93 anni.

Le ombre sulla vita di Al Fayed

Ad oggi, le dichiarazioni e denunce gettano nuove ombre sulla vita dell’imprenditore originario di Alessandria d’Egitto che, nel 1985, aveva acquistato i celebri magazzini Harrods. Una gestione durata 25 anni, durante i quali sarebbero avvenute la maggior parte delle molestie, occorse - secondo le testimonianze - proprio negli edifici dei grandi magazzini e in numerose ville della capitale del Regno. Lì, numerose dipendenti sarebbero state vessate e abusate da Al Fayed, il quale sarebbe ricorso più e più volte a minacciarle per far sì che le molestie rimanessero segrete.

Il magnate, inoltre, ha gestito la società calcistica del Fulham per ben 16 anni, destando non pochi sospetti. Come rivelato dall’ex allenatore della selezione femminile, Gaute Haugenes, le calciatrici erano state sottoposte a misure di protezione preventiva al fine di evitare che rimanessero sole col patron. Ma il club, alla luce delle recenti notizie, ha invitato dipendenti e giocatrici a collaborare con la polizia al fine di denunciare e accertare eventuali reati commessi nei primi anni 2000.

Dodi e LadyD

Ma le ombre sulla vita di Al Fayed non terminano qui. Impossibile non pensare a Dodi Al Fayed, uno dei suoi cinque figli, morto nel 1997 nel terribile impatto che coinvolse la vettura di Lady Diana in un sottopasso di Parigi. 93 anni sui quali aleggiano ancora oggi molti misteri che, complice la morte dell’imprenditore, sono stati consegnati nelle mani della giustizia con maggior facilità rispetto ai procedimenti aperti a suo carico, pesantemente ostacolati da numerose frizioni.