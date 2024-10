Anche I ragazzi di Sipario onlus al G7 mondiale sulla disabilità

Firenze, 16 ottobre 2024 - C'è anche Firenze al primo G7 dedicato ai temi della Inclusione e della disabilità. I ministri che si occupano di disabilità di tutti i paesi partecipanti, ovvero Stati Uniti, Canada, Giappone, Germania, Francia, Regno Unito e Italia, si sono incontrati in Umbria per confrontarsi e impegnarsi sulle politiche di inclusione e di valorizzazione delle persone.

I ragazzi di Sipario al G7

A rappresentare la città gigliata I ragazzi di Sipario onlus, la cooperativa sociale che impiega giovani con disabilità intellettive nella gestione del ristorante presso lo Spazio Alfieri. I ragazzi di Sipario, infatti, in Umbria sono stati un vero e proprio esempio di come sia possibile l’integrazione e l’inclusione anche nelle realtà economiche. Cosimo, Mattia, Francesco e Gaia hanno servito la cena che si è tenuta al Castello di Solfagnano e hanno messo a sedere oltre 250 persone, tutti vertici del panorama politico internazionale ed esperti di disabilità. "E' stato un onore per noi partecipare con i nostri camerieri al primo appuntamento del genere in tutto il mondo. Ci auguriamo che i riflettori internazionali si accendano sempre di più sul terzo settore" sottolinea Marco Calvelli, presidente dei Ragazzi di Sipario. Gli speciali camerieri si sono divertiti con l'apparecchiatura ("Non avevamo mai visto così tanti bicchieri e posate su una tavola" sorridono) e hanno fatto del loro meglio per far sentire i propri ospiti dei veri e propri re.

Una storia che comincia dall’esperienza dell’associazione Sipario, che si è costituita nel 2004, quando i genitori di tre ragazzi si sono interrogati sulle possibilità che attendevano i loro figli disabili appena diplomati. Tre anni dopo, nel 2007, ha preso forma il progetto I Ragazzi di Sipario nella sede dell'Oltrarno. Poi, nel 2014, la cooperativa sociale ha lasciato il ristorante del circolo Mcl agli Artigianelli di via de’ Serragli per trasferirsi allo Spazio Alfieri, l’ex storico cinema ristrutturato e riaperto come luogo multifunzionale fra proiezioni, musica e spettacoli di via dell’Ulivo.

Un format di successo. Tanto che nel 2012 prende vita Made in Sipario, una cooperativa sociale di tipo "B", i cui soci lavoratori sono giovani adulti disabili intellettivi o in situazione di fragilità, che si impegnano, grazie all’affiancamento costante di tutor e altre figure professionali, nell’ideazione e realizzazione di creazioni di design, complementi di arredo, oggettistica per la casa e articoli da regalo. Una realtà sempre più radicata, il cui centro pulsante è il Laboratorio Artistico di via degli Artisti, un luogo di lavoro a tutti gli effetti, accanto a cui dal 2013 è stato creato un punto vendita al pubblico, dove questi “artisti Speciali” hanno la possibilità di avere un rapporto diretto e personale con i clienti. Dal 2020 è inoltre attivo anche il negozio online.

La mission della onlus è quella di offrire opportunità di lavor, favorire l'inclusione sociale attraverso il lavoro e la gestione -in forma associata- dell’impresa e, così facendo, contribuire al benessere dell’intera collettività, sostenendo i valori di promozione umana e integrazione dei cittadini. "Abbiamo otto ragazzi assunti presso il nostro ristorante e nove all'interno di un inserimento socio terapeutico grazie a un progetto del Ministero. In tutto in questi anni abbiamo seguito circa 160 ragazzi, tanti dei quali poi sono stati assunti da bar, pasticcerie, ristoranti etc" conclude Calvelli.