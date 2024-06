Antonella Clerici torna a casa: “Grazie per l’affetto, ora mi prendo del tempo per me”

E’ tornata a casa e si sta riprendendo. Antonella Clerici sorride sui social e ringrazia tutte le persone che in questi giorni le hanno dimostrato affetto.

“Grazie a tutti per l'affetto e la vicinanza. Va meglio e finalmente sono tornata nella mia #casanelbosco tra alberi, natura, animali. – scrive la presentatrice molto amata dagli italiani – Adesso un po' di convalescenza e il bisogno di prendermi del tempo che non ho mai. Dare valore anche all'ozio e talvolta fermarsi”.

Riposo fisico e mentale dopo che giovedì scorso una semplice visita medica si era trasformata in un’operazione per Clerici. E non un’operazione banale, ma un’ovariectomia, ovvero la rimozione chirurgica delle ovaie.

Era stata proprio lei, dal letto di ospedale, a confidarlo ai suoi fan: dal controllo di routine di una cisti ovarica al ricovero, fino all'operazione. Qualcosa evidentemente non aveva convinto i medici, a tal punto da rendersi utile l’asportazione delle ovaie. Un intervento non di poco conto, che il volto noto della Rai ha in qualche modo esorcizzato mostrandosi tranquilla, con un pizzico di ironia.

Ora, dopo questo tour de force in qualche modo obbligato e queste giornate complicate, per lei inizia la convalescenza e il riposo. Noi non possiamo fare altro che augurarle una pronta guarigione.