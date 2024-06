“Tsunami” per Antonella Clerici: da un controllo di routine all’asportazione delle ovaie

Doveva essere solo un controllo di routine, su consiglio del ginecologo, per poi godersi del tempo con le amiche e al concerto di apertura del tour di Gigi D’Alessio. Ma quello che ha travolto Antonella Clerici, 60 anni, amatissimo volto della Rai, è stato un vero e proprio “tsunami” di eventi. Che l’hanno portata a dire ‘addio’ alle ovaie.

Facciamo un passo indietro, ripercorriamo l’accaduto anche attraverso le sue parole della stessa conduttrice, che ha condiviso un post sul suo profilo Instagram per raccontare come sono andate le cose. Nell’immagine appare provata ma sorridente, stesa su un letto d’ospedale con ancora le flebo attaccate, mentre saluta i suoi fan facendo il segno di vittoria con le dita.

Il post di Antonella Clerici (Instagram)

Il racconto su Instagram

“Come sempre voglio essere sincera con voi e raccontarvi cosa mi è successo perché questo possa ricordare a tutti l’importanza della prevenzione”, scrive Clerici. Che poi spiega: “Giovedì scorso arrivo a Roma con l'idea di stare vicino a un’amica e di andare a Napoli al concerto di Gigi D'Alessio. Il mio ginecologo mi ricorda che devo controllare una cisti ovarica. Da lì parte uno tsunami. Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie”, aggiunge dal letto di ospedale.

Per fortuna “Tutto è andato bene”, rassicura la conduttrice di È sempre mezzogiorno. L’esito dell’operazione, pur positivo, è quello annunciato: asportazione delle ovaie. Che per una donna non può che rappresentare un trauma, non c’è età che tenga o gravidanza già affrontata.

Antonella Clerici sembra però tranquilla, o almeno così si mostra ai suoi fan, e nel post ringrazia “nell’ordine degli accadimenti, il mio bravissimo diagnosta ginecologo Antonio Tafuri, la mitica Adriana Bonifacino” per essere stata sempre al suo fianco con “con dolcezza, fermezza, competenza e affetto”.

La donna rivolge quindi un pensiero anche al professor Enrico Vizza: “Straordinario professionista, dotato di un’empatia contagiosa. La sua frase prima di entrare in sala operatoria: ‘Stia tranquilla, al resto ci penso io’. Non la dimenticherò” e ancora dedica un grazie sincero anche all'equipe del prof Vizza e a tutte le infermiere e infermieri. E conclude: “Adesso un po' di convalescenza… a presto”.