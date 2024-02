Arabia Saudita, 7 minori a rischio impiccagione

Pena di morte, ma i reati "tazir" non la prevederebbero

Arabia Saudita, un primato allarmante

In Arabia Saudita 7 minori rischiano l’imminente. Il grido d’allarme arriva da Amnesty International , l’organizzazione non governativa internazionale impegnata nella difesa dei diritti umani . “Nonostante l’asserito impegno delle autorità saudite a non usare più lanei confronti di minorenni al momento del reato, sette giovani rischiano impiccagione dopo che una corte d’appello ha confermato la loro condanna” recita la nota di Amnesty.“La loro esecuzione segnerebbe una drammatica escalation nell’uso della pena di morte in Arabia Saudita , dopo che, solo negli ultimi tre anni, le condanne a morte eseguite” prosegue il comunicato. Amnesty ricorda anche il modus operandi: “Spesso le famiglie dei condannati a mortesulle decisioni della Corte suprema e sulla ratifica da parte del re e vengono a conoscenza dell’esecuzione dei loro parenti solo attraverso la stampa”.Tornando al caso specifico dei sette ragazzi la cui vita è a rischio, l’associazione sottolinea che “avevano meno di 18 anni, uno addirittura 12, al momento del loro presunto reato”. Inoltre durante la detenzione preventiva “è statoloro il diritto a essere rappresentati da avvocati”. Le sentenze sono state confermate in appello tra marzo 2022 e marzo 2023” spiega ancora l’organizzazione non governativa. Sei di loro, appartenenti alla discriminata, sono stati giudicati colpevoli di reati di terrorismo “quali aver preso parte a manifestazioni contro il governo o a funerali di persone uccise dalle forze di sicurezza; il settimo, di rapina a mano armata e omicidio” denuncia ancora Amnesty. Si tratta diappartenenti alla categoria “”, per i quali la legge islamica non stabilisce una pena, la cui determinazione è a discrezione del giudice. “I processi sono risultatie basati su confessioni estorte con la tortura” puntualizza l’organizzazione non governativa.è stato condannato a morte dal Tribunale penale speciale – che si occupa di casi di terrorismo – nel novembre 2022. Nel verdetto, si legge che è stato giudicato colpevole di “aver cercato die la coesione nazionale” e “aver partecipato e incitato a partecipare a manifestazioni e sit-in che disgregano il tessuto sociale e la coesione nazionale”. Per sei mesi dopo l’arresto è stato tenuto in isolamento senza poter vedere i familiari.è stato condannato per, tra l’altro, “aver preso parte aad al-Qatif, cantato slogan contro lo stato e causato caos” e “aver attaccato agenti della sicurezza con bombe Molotov”. È rimasto in carcere in attesa del processo per tre anni, senza poter incontrare un avvocato. Invano, durante il processo, ha chiesto un esame medico indipendente sulleche aveva denunciato di aver subito.L’Arabia Saudita è aial mondo per numero di esecuzioni . Nel 2022 sono state eseguite, il più alto numero degli ultimi 30 anni, tre volte maggiore di quello del 2021 e sette volte maggiore di quello del 2020. Finora, nel 2023, sono state eseguiteper omicidio, spaccio di droga e reati di terrorismo. Nel 2018 è entrata in vigore la “”, che stabilisce una pena massima di 10 anni per chiunque sia stato condannato per un reato “tazir” commesso quando aveva meno di 18 anni.Un decreto reale del 2020 ha vietato di emettere condanne a morte basate sullanei confronti di persone giudicate colpevoli di reati commessi quando avevano meno di 15 anni. Nel maggio 2023, in una lettera inviata ad Amnesty International , la Commissione saudita per i diritti umani aveva confermato che “l’applicazione della pena di morte nei confronti dei minorenni per reati ‘tazir’ è stata completamente annullata”.