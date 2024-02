Arezzo, respinto il ricorso delle due mamme che chiedevano la doppia genitorialità

La sezione civile del tribunale di Arezzo ha respinto il ricorso di Luisa e Federica , coppia arcobaleno di Anghiari, che chiedeva allo Stato il riconoscimento della doppia genitorialità come madri per i loro due gemellini, nati a giugno grazie alla fecondazione assistita. Le due donne, di 36 e 38 anni, che avevano contratto un'unione civile un anno fa, a inizio novembre si erano presentate per la prima udienza al tribunale civile della cittadina toscana, davanti ai giudici Lucia Faltoni, Alessia Caprio e Cristina Colombo del, chiedendo che venisse loro. La causa, in particolare, era stata promossa per estendere anche a Luisa lo status di madre, non solo per Federica, quella che ha partorito i due gemellini. La donna infatti era ricorsa alla procedura diper poi trasferire l'ovocita, per una maggiore adattabilità, all'utero di Federica.Il tribunale ha seguito, che recita, nello specifico "Èil ricorso a tecniche di". l collegio, guidato dalla giudice Lucia Faltoni, ha respinto oggi, 18 novembre, il ricorso della coppia ad accogliere l'opposizione del ministero dell'Interno e del Comune di Anghiari che, in base alla sopracitata legge, ha dovuto respingere la richiesta di doppia registrazione all’ufficio anagrafe, citando come madre solo Federica. Il primo cittadino di Anghiari, Alessandro Polcri, ha seguito da vicino la vicenda, e pur costretto ad attenersi alle norme, non ha mai negato il suo appoggio personale alle donne. "Ci siamo attenuti in maniera ferrea a una normativa che non può essere interpretata. Diversa, però, è la questione dal punto di vista culturale che, anche dal punto di vista etico, è più che legittimo", aveva spiegato dopo la prima udienza alla Nazione, sottolineando l'esigenza di "Intraprendere un nuovo percorso per, seppur parziale, di quelle che sono le". I giudici hanno specificato nella loro decisione anche che "pur nelladel caso e del concreto rapporto genitoriale, non solo intenzionale ed affettivo, ma anche biologico, tra i minori ed entrambe le ricorrenti, tutte donne, l'esigenza di, allo stato della legislazione vigente, non può legittimare il tribunale a sostituire le proprie valutazioni con quelle spettanti esclusivamente al legislatore". L'avvocata che ha assistito le due donne, Ramona Borri, interpreta così il pronunciamento del collegio: "Il tribunale si è reso conto chea livello normativo, che orienti le decisioni dei tribunali italiani rispetto asul delicato tema della genitorialità ma è ovvio che non spetta al tribunale farlo. Ora dovremo attivarci per raccontare la storia delle due mamme e capire se ci sono davvero spazi per ribaltare questa situazione". Un pronunciamento di tutt'altro tenore rispetto a quello emesso nei giorni scorsi dal tribunale civile di Roma, che invece a una coppia di donne, di mamme (quella legale e quella adottiva, secondo un precedente sentenza), aveva riconosciuto la possibilità dinei documenti di quest'ultima, in opposizione al decreto - tutt'ora vigente - del 31 gennaio del 2019 dell’allora ministro dell’ Interno Matteo Salvini. Il che dimostra quanto, nel nostro Paese, per ogni piccola conquista in materia di diritti civili delle famiglie arcobaleno, ci siano tante sconfitte legali che non devono passare inosservate, che devono fare rumore perché qualcosa, davvero, cambi a livello normativo. Una volta per tutte, in meglio.