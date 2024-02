Arriva Ocean Savior, il videogioco per salvare l'oceano dall'inquinamento

videogioco che insegna a rispettare l’oceano. Si chiama "Ocean Savior" e arriva direttamente da Napoli. Unche insegna a. Si chiama "e arriva direttamente da Napoli.

"L'obiettivo del gioco è denunciare l'inquinamento dei mari"

E', infatti,dell’Istituto Francesco Saverio Nitti di Napoli la vincitrice delideato dallanell’ambito del Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (2021-2030) con l’intento di introdurre l’(Ocean Literacy) all’interno delle scuole e dei programmi scolastici, anche grazie al coding e alle nuove tecnologie.

Protagonista del gioco digitale è la tartaruga Cleany, che ha il compito di rimuovere dal mare quanti più rifiuti possibili con il suo cestino: il giocatore dovrà quindi aiutarla a preservare fauna e flora marina, eliminando tutti gli elementi dannosi. Bisognerà però prestare attenzione a non far cadere i rifiuti sul fondale e a non catturare i pesciolini, altrimenti si perderà una delle tre vite a disposizione. Ad arricchire le partite, anche tante curiosità che consentono ai giocatori di conoscere più da vicino l’oceano e i suoi abitanti.

salvaguardia dei nostri habitat marini, ricchezza del territorio italiano". Obiettivo del gioco è denunciare l’ inquinamento dei mari, causato in particolare da rifiuti di plastica , e spronare il giocatore a rimuovere dai fondali marini tali prodotti inquinanti, non solo sugli schermi ma anche nella vita reale. Ci auguriamo che ‘Ocean Savior’ possa ben illustrare il reale degrado dei nostri mari e incitare i giovani alla, ricchezza del territorio italiano".

Il videogioco dove tutti vincono

I ragazzi della 5E, soddisfatti del videogioco, ne hanno parlato così: "

Francesca Santoro, Senior Programme Officer per Ioc-Unesco e responsabile a livello mondiale dell’Ocean Literacy per il Decennio del Mare, si è concentrata invece sul futuro: "Il lavoro che stiamo portando avanti nelle scuole e con i giovani è fondamentale nell’ottica di costruire una Generazione Oceano che sia pronta a trovare soluzioni per il benessere del nostro pianeta blu. Come Ioc-Unesco abbiamo avviato il programma di Educazione all’Oceano (Ocean Literacy), che intendiamo introdurre entro il 2025 nei programmi scolastici dei 193 Stati membri delle Nazioni Unite: un obiettivo ambizioso, ma i risultati di iniziative come Save the Wave App Challenge sono davvero incoraggianti, perché dimostrano l’interesse, la creatività e la presa di coscienza da parte dei più giovani.

L’iniziativa è stata realizzata con il supporto e contributo di, affiancata da Gamindo, startup innovativa specializzata nello sviluppo di impact branded videogames, videogiochi brandizzati per enti e aziende. Proprio il co-fondatore di quest'ultima,, ha messo in evidenza tutto il coinvolgimento possibile che questo videogioco potrà fornire: "Save The Wave App Challenge è un gioco pensato dai giovani per i giovani per educare sulla salvaguardia degli oceani in modo coinvolgente e interattivo tramite il gaming. Considerando che l’età media dei videogiocatori è 34 anni, crediamo che questo gioco possa essere utilizzato anche dai meno giovani. Potrebbe essere proprio oggetto di una, dove tutti vincono perché imparano giocando".