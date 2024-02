Austria, ereditiera rifiuta 4 miliardi per 'correttezza'. "Non li ho guadagnati, non li voglio"

"Non ho fatto nulla per ricevere questa eredità"

La storia e la pagina oscura dell'azienda

Si possonoA quanto pare nel mondo di oggi è successo anche questo. È la storia della, austriaca eche ha fondato il colosso dellaSua nonna figura al 687esimo posto nella classifica delle persone più ricche del mondo stilata dalla rivista Forbes e l'eredità rifiutata rappresenta ildi quanto le spetta. Ma a Marlene poco importa: non è questo a fare la felicità. Anzi."Questa non è una. Non ho fatto nulla per ricevere questa eredità. Questaalla lotteria delle nascite e pura coincidenza", ha detto Marlene in un'intervista nella quale ha spiegato le motivazioni del suo"Essendo una persona che ha goduto dei benefici della ricchezza per tutta la vita e so quanto sia distorta la nostra economia.ad aspettare che qualcuno, da qualche parte, faccia qualcosa", ha spiegato, presentando il movimento, conosciuto in tutto il mondo comecon il quale i grandi ereditieri chiedono unsuiLa 29 enne è erede dei fondatori di(Badische Anilin- und Soda Fabrik), azienda chimica tra le più importanti al mondo, contra filiali e joint venture e siti produttivi in 50 Paesi sparsi tra Europa, Asia, Nord e Sud America. Solo l’ultimo anno l’azienda, che ha sede principale in Germania, ha fatturatoFondata da Friedrich Engelhorn nel, lavanta tra i suoi brevetti alcunecome il, uno dei primi coloranti sintetizzati su scala industriale e il primoin bobine per i primi registratori audio (musicassette e videocassette). Un’invenzione datata 1934 che avrebbe rivoluzionato ilsul piccolo schermo e in radio, e di cui la BASF è rimasta tra le principali aziende produttrici fino alla fine del secolo scorso.dell’azienda è sicuramente la, quello usato comenelle camere a gas nei campi di sterminio. Non si trattò, tuttavia, di una scelta né di un’opzione a disposizione dell’azienda: è facile intuire come sotto il regime nazista, la società e i suoi dirigenti non avessero la possibilità di contestare le decisioni di Adolf Hitler.