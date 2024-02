Barbara e Davide abbattono tutte le barriere e trovano lavoro: "Un grande sogno che si realizza"

Barbara e Davide trovano lavoro: "Un sogno che si realizza"

Progetto Aipd, trenta le aziende inclusive nel pisano

Un appello sentito, su un tema non rinviabile. Rivolto alle aziende del territorio pisano:. Il garante dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Pisa,, parla soprattutto alle nuove imprese. "E’ una doppia chance: vale per chi non ha un impiego, e quindi neppure autonomia, e anche per le piccole e medie attività". Sì, perché "valorizzando le caratteristiche di ciascuno, si troveranno grandi risorse". Il riferimento èdel 1999 che riserva posti alle persone disabili sia negli enti pubblici che nei privati.Il mondo del lavoro è in evoluzione. Ma, grazie anche alla sensibilizzazione portata avanti da alcune associazioni, si possono raccontare storie belle, diretribuito in uno storico ristorante pisano, La Pergoletta.di Navacchio (Cascina). Lei ha 53 anni, lui 31. Hanno la sindrome di Down . Barbara Lupetti è "commossa". E non vede l’ora di cominciare, martedì prossimo. ". Servirà durante l’ora di pranzo. I suoi piatti preferiti sono "i taglieri di salumi e formaggi e le ostriche". "Formiamo i nostri candidati con laboratori, corsi e inserimenti socio-terapeutici", spiega Alessandra Testi, responsabile del servizio orientamento in Aipd (Associazione italiana persone down). "Ho incontrato una persona che ascolta e che è molto motivata – commenta, titolare del locale in cui lavorerà Barbara – Qualità che non vedevo da molto tempo. Sono sicura che impareremo tanto da lei. E’ il momento di essere solidali".Sono 52 a Pisa, dal 2019 a oggi, le persone coinvolteche si trovano in età lavorativa e hanno un impiego: undici a tempo indeterminato, una a tempo determinato, tre in tirocinio, sedici in inserimento socio-terapeutico e sei in alternanza scuola lavoro.Tra gli assunti con un contratto a tempo indeterminato c’èche dal 2019 lavora al Mc Donald’s di Navacchio dopo un inserimento di sei mesi. "Una chance che ha tardato ad arrivare per la pandemia. "Avremmo di sicuro cominciato prima se non ci fosse stato il Covid – aggiunge Testi – Nasce dalle competenze di Barbara e dalla sua passione. E’ stata fatta una mappatura delle offerte. Garantiamo sostegno psicologico e abbiamo anche un laboratorio. In questo caso è emersa la disponibilità da parte della proprietaria del locale a prendere una persona all’ora di pranzo per servire ai tavoli. L’associazione ha fatto da ponte". Un ponte che può portare lontano.