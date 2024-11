Bianca Balti in video senza capelli, il calore dei fan: “Meravigliosa”

Dalla diagnosi del tumore all’inizio della chemio e ora in video senza capelli. Bianca Balti mostra gioie e dolori a chi la segue, mostra la vita per quella che è. Non solo passerelle di moda, outfit e trucco perfetti, che danno una visione patinata di una realtà che solo in parte e solo per una parte esiste. Lei mostra ciò che la rende umana, ciò che la rende uguale al resto delle persone. E lo fa col sorriso, meraviglioso, che la contraddistingue. E questo piace a chi la segue.

Sotto il video gli apprezzamenti fioccano. A chi sta affrontando come lei la chemio o a chi ha qualcuno di caro che la sta facendo, bastano quei pochi secondi per scacciare via la solitudine e la frustrazione e sentirsi accolti.

“Bianca è importantissimo per tutti i pazienti oncologici, me compresa, il bellissimo messaggio di positività che stai mandando continua così". Questo è solo uno dei tanti commenti che si leggono, che però restituisce bene il senso.

La supermodella lodigiana, 40 anni, ha iniziato a ottobre scorso la terapia contro il cancro, un tumore al terzo stadio alle ovaie scoperto e rimosso poco più di un mese fa. Un momento difficile che ha deciso di non nascondere ai suoi fan, per onestà, per provare a infondere forza e coraggio e, perché no, per riceverli anche.