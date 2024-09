Bianca Balti annuncia: “Inizierò la chemio”. L’intervento per la rimozione del tumore alle ovaie è andato bene

Bianca Balti aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute: “Piccolo aggiornamento perché lo state chiedendo. La convalescenza sta procedendo bene e il 14 (ottobre, ndr) inizierò la chemioterapia”.

La modella, 40 anni, la settimana scorsa ha rivelato di avere un tumore alle ovaie al terzo stadio. Operata a Los Angeles, dove vive, Balti ha raccontato passo passo la fase ospedaliera e il rientro a casa, il sostegno delle amiche e dei cari che l’hanno accompagnata in questo inizio di un percorso medico che sta affrontando con coraggio e la massima positività, fiduciosa nella possibilità di guarire.

Bianca Balti su Instagram aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute

E ieri, la lodigiana mamma di Matilde e Mia, in una storia ha rivelato che dopo l’intervento e la convalescenza, entrambi andati bene, a metà mese prossimo inizierà la chemioterapia, una nuova fase nella battaglia al cancro che affronta con speranza e forza d’animo, come dimostra il sorrisone sul suo volto nella foto pubblicata con l’aggiornamento. “L’ho scoperto oggi e sono super felice, perché ora posso iniziare a pianificare. E io adoro pianificare”. “Inoltre, prima inizio e prima avrò finito con questa cosa”, ha aggiunto la top model chiedendo ai fan di “non preoccuparsi” per lei: “Io non sono preoccupata”, solo “scocciata perché avevo programmi MOLTO diversi per l'immediato futuro”.

Ricoverata al pronto soccorso all'inizio di settembre con forti dolori all'addome, la 40enne che per anni è stata il volto di Dolce e Gabbana aveva scoperto di avere il tumore. Due anni fa, come Angelina Jolie prima di lei, Bianca Balti si era sottoposta a una doppia mastectomia preventiva dopo aver scoperto di avere la mutazione genetica Brca1, che aumenta esponenzialmente il rischio di contrarre un tumore al seno e/o alle ovaie. Una scelta che aveva deciso di condividere pubblicamente, come quella di congelate i suoi ovuli (social freezing) per mantenere la sua fertilità in vista di una eventuale nuova gravidanza futura.