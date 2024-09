Bianca Balti: “Ho un tumore alle ovaie”. Due anni fa la diagnosi di mutazione genetica BRCA

“Ho un lungo viaggio davanti a me, ma so che sconfiggerò questa cosa”. Bianca Balti ha annunciato tramite un post pubblicato ieri sul suo profilo Instagram di avere un cancro alle ovaie al terzo stadio. La supermodella ha raccontato di averlo scoperto domenica scorsa quando si è recata al Pronto soccorso per un forte dolore all’addome rivelatosi poi il tumore.

"È stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime, ma soprattutto amore, speranza, risate e forza”, ha detto Bianca invitando a guardare le sue foto. “Per me, per i miei cari (le mie ragazze in cima alla lista) e per tutti voi che avete bisogno di forza, potete prenderne un po’ a prestito da me. Capita nella vita. Finora il cancro mi ha dato la possibilità di trovare la bellezza attraverso gli ostacoli che la vita ti mette davanti”.

Due anni fa la doppia mastectomia preventiva

La quarantenne – madre di due figlie di 9 e 17 anni – due anni fa, così come Angelina Jolie prima di lei, si era sottoposta a un intervento di doppia mastectomia preventiva dopo aver scoperto di essere portatrice della mutazione del gene BRCA1, che aumenta il rischio di sviluppare un cancro alle ovaie o al seno.

Il post è accompagnato da diverse foto che la ritraggono sempre sorridente nonostante la scoperta del tumore, una positività a cui la supermodella ci ha sempre abituati, anche nei momenti più difficili. Bianca Balti negli anni scorsi aveva anche raccontato di essere ricorsa al social freezing, ovvero al congelamento degli ovociti, la tecnica per preservare la fertilità.

"L'ho fatto – aveva detto la supermodella – alla fine di una relazione fatta di dinamiche tossiche. Ho deciso di non limitare la mia possibilità di diventare ancora madre alla presenza di quell'uomo e in generale di una relazione”. Balti aveva spiegato di aver congelato gli ovuli perché “vorrei tantissimo avere un altro figlio, e mi sono detta che se non troverò il partner giusto lo farò da sola”.

La scelta di parlarne e rendere pubblica la sua decisione è stata anche dovuta al fatto che così molte altre donne potessero conoscere questa tecnica. La top model ha anche spiegato di aver detto a sua figlia Matilde, 17 anni, di volerle regalare all’età di 21 anni il social freezing "così non ci pensi più, ti fai la tua vita e quando vuoi una gravidanza hai già tutto il necessario”.