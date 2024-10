Bianca Gascoigne rivela: “Molestata anche io da Mohamed Al-Fayed”

Anche Bianca Gascoigne, 37 anni, modella e figlia della leggenda del calcio inglese Paul (ex Lazio), denuncia il defunto Mohamed Al-Fayed, magnate egiziano trapiantato nel Regno Unito, finito al centro di un vasto scandalo postumo riguardante accuse di violenze e abusi sessuali.

Intervistata da Sky News Uk, Gascoigne ha raccontato d'essere stata molestata a suo tempo dal miliardario, che le avrebbe messo le mani addosso e cercato di baciarla durante un periodo di lavoro presso i grandi magazzini Harrods, gioiello della corona dell'impero d'affari del tycoon fino al 2010, iniziato quando lei aveva solo 16 anni.

La donna ha detto di aver conosciuto al-Fayed - morto 94enne l'anno scorso - in compagnia dei genitori. Inizialmente l’atteggiamento del magnate era gentile, salvo scoprirne la natura predatoria a margine di quelli che dovevano essere “incontri di lavoro settimanali”. Fino all'invito in un appartamento lussuoso dove sarebbe avvenuto il presunto tentativo di aggressione sessuale. Bianca Gascoigne ha raccontato tra le lacrime di essersi sentita “spaventata e intrappolata”, ma di essere riuscita a sfuggire indenne: “Neppure io so come”.

La sua denuncia potrebbe ora essere raccolta del gruppo Justice for Harrods Survivors, con al centro un team di avvocati che rappresenta più di cento presunte vittime del defunto magnate - in gran parte ex dipendenti di Harrods. Al novero delle accuse di abusi, la settimana scorsa si sono aggiunte inoltre quelle di alcune ex calciatrici del Fulham, club londinese di cui al-Fayed, padre di Dodi, ultimo fidanzato della principessa Diana, fu pure proprietario.