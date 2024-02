"Bigger Than Us”, il giro del mondo in sette ritratti di giovani uomini e donne che lottano per un futuro migliore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BIGGER THAN US (@biggerthanus_thefilm)

Il racconto deiche combattono il riscaldamento globale e la povertà nel mondo. E’ “”, il docu-film francese coprodotto da- l’attrice è da tempo impegnata in cause ambientali e sociali - e diretto da, che ilviene proiettato ina Firenze (Manifattura Tabacchi, ore 21,15).Il film documentario “Bigger Than Us” si concentra sulla: nuova nelle parole, nelle forme e nei modi di agire e di comunicare. E raccontando le storie dei ragazzi scesi in piazza e per le strade per riportare al centro del dibattito l'urgenza di affrontare l' emergenza climatica e sociale , il film mostra come la generazione attuale sia attenta ale lotti per un mondo migliore, a differenza delle generazioni passate.“Bigger Than Us” è un giro del mondo indi giovani uomini e donne, spesso poco più che bambini , che lottano per un, nonostante gli innumerevoli ostacoli. Tra le storie, c’è quella di, una 18enne indonesiana che, dopo sei anni di battaglie, ha vietato con successo la vendita e la distribuzione di sacchetti di plastica sull'isola di Bali. Come lei, una generazione sta sorgendo per aggiustare il mondo. Ovunque adolescenti e giovani adulti si battono per i diritti umani, il clima , la libertà di espressione, la giustizia sociale, l'accesso all'istruzione o al cibo. Soli contro ogni previsione,e la sicurezza, proteggono, denunciano e si prendono cura degli altri. Melati va ad incontrarli in tutto il mondo. In un momento in cui tutto sembra o è andato in pezzi, questi giovani ci mostrano come vivere. E cosa significa essere nel mondo oggi.“La Greta Thunberg - spiega, Imprenditrice e scrittrice alla sua prima regia - ha scosso l'opinione pubblica con la sua determinazione e semplicità. Batte sempre sullo stesso messaggio: ‘’. Solo i più giovani sono capaci di tanta chiarezza e intransigenza. E mettono a nudo le nostre incoerenze”. E aggiunge: “Questi adolescenti sono nativi digitali, ultra-informati e sanno come mobilitarsi attraverso i social network. Sono nati nel bel mezzo di unae democratica. Il collasso del sistema influisce direttamente sulle loro vite: lo vedono nelle difficoltà dei genitori, in quello che mangiano. I più giovani sono sovrarappresentati anche tra le vittime di guerra o di disastri umanitari. Oggi, non farsi parlare addosso”.L’anteprima nazionale di “Bigger Than Us – Un mondo insieme” del 2 settembre a Firenze è un evento realizzato in collaborazione con “”, i cui rappresentanti partecipano alla serata. La proiezione è in lingua inglese con sottotitoli in italiano. “Bigger Than Us – Un mondo insieme” arriverà nelleincon Arthouse, nuovo progetto editoriale di “I Wonder Pictures” dedicato al cinema d’essai in collaborazione con Valmyn di Alessandro Tiberio.