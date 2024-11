Sostegni ai bimbi delle case rifugio, torna il doposcuola

Dietro ogni donna maltrattata spesso ci sono loro, i bambini. Sono una settantina quelli attualmente seguiti dal Centro Aiuto Donna Lilith delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino; di loro circa 50 sono in età scolare. Con le donne vittime di violenza arrivano anche piccoli che devono essere reinseriti nelle scuole. Ma come? L’idea è ripartire dal doposcuola, un servizio che diventa strategico per quei bambini “sradicati” da un contesto, una situazione dolorosa e turbolenta, e costretti ad abbandonare il proprio istituto per ricominciare a formarsi altrove, lontano dal pericolo e dalla minaccia. Finalmente al sicuro. Bambini e ragazzi che devono essere inseriti in nuovi ambienti e che hanno diversi ostacoli da superare.

Non sempre è facile, se il bimbo non riesce ad eccellere, a concentrarsi o a riportare buoni voti non c’è che da capire. E da attivarsi. Farmacie Comunali Empoli torna a farlo sostenendo economicamente il progetto ’Doposcuola 2025’ rivolto alle bambine, ai bambini, ragazze e ragazzi ospiti delle case rifugio del territorio. Quindicimila euro a sostegno dello studio e dell’inclusione, per portare avanti un lavoro educativo che aiuta anche le madri fornendo ai ragazzi un metodo di studio, insegnando loro l’italiano - lingua che il più delle volte non parlano - e facendoli sentire meno soli in una fase decisamente delicata, quella del reintegro a scuola. Promosso dalle Pubbliche Assistenze e Lilith, il progetto (portato avanti con continuità negli anni) sarà spalmato su tre pomeriggi a settimana, dalle 15 alle 18 durante il periodo scolastico e sarà condotto dal personale specializzato, volontarie e volontari delle Pubbliche Assistenze adeguatamente formati.

Il progetto denominato ’Doposcuola 2025’ è stato presentato ieri mattina in Comune (al centro il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi); Farmacie Comunali Empoli rinnova il sostegno a bambini, bambine e adolescenti delle case rifugio

La somma messa a disposizione da Farmacie Comunali regala un’opportunità di formazione e di riscatto ai bambini, accompagnandoli nello studio, ed è solo uno degli “impegni civili” che la società si è presa nel tempo. “Farmacie Comunali - ha spiegato l’amministratore unico Luca Bartolesi - non si occupa solo di consulenza, servizi e prodotti di natura farmaceutica. Ma tiene a valorizzare la sua missione principale; il benessere delle persone. Non solo nella prevenzione e nella cura della malattia ma anche assistendo i soggetti che hanno per diverse ragioni, difficoltà”. Ecco che Farmacie, oltre all’impegno del Doposcuola, è attenta ai bisogni della città, sostenendo progetti come la consegna domiciliare gratuita dei farmaci agli anziani e il servizio Cup e attivazione tessere sanitarie in entrambi i suoi punti vendita. E ancora, Farmacie Comunali ha confermato il sostegno concreto al progetto ‘Il ciclo non è un lusso’ promosso dall’amministrazione comunale attraverso un contributo, con la distribuzione gratuita di 15mila assorbenti nelle scuole secondarie.

“Si sta per concludere l’esercizio 2024 e il risultato economico che si profila è positivo - prosegue Bartolesi - La prossima settimana approveremo il bilancio di previsione 2025. Ci sentiamo di confermare nuovamente all’amministrazione comunale i 45mila euro impiegati come quest’anno in attività sociali. Lo stesso budget a favore di questa tipologia di progetti, che include anche i 15mila euro messi a disposizione delle Pubbliche Assistenze per il Doposcuola”. “La collaborazione con Farmacie non è una novità ma una continuità - ha sottolineato il sindaco empolese Alessio Mantellassi - e per questo ancora più importante. Il Doposcuola offre accompagnamento pomeridiano all’apprendimento, un servizio oggi essenziale per fronteggiare l’emergenza oltre l’emergenza”.