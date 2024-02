Bonus affitto in Spagna, 250 euro al mese ai giovani che lasciano la casa dei genitori

Aspiramos a construir una sociedad que los jóvenes sientan como propia, con oportunidades y en la que el Estado de Bienestar no se pueda subastar. 🏠Hoy os digo que habrá ley de Vivienda, porque los jóvenes no pueden esperar más. Y no vamos a defraudarles.#Cumplimos🌹 pic.twitter.com/aZmmWdgRmK — Raquel Sánchez (@raquelsjimenez) January 24, 2022

Bonus affitto in Spagna, ecco chi lo potrà avere

Disoccupazione giovanile in Spagna, il 55% dei ragazzi tra i 25 e i 29 anni vive con i genitori

Le critiche al bonus per l'affitto

Fino adiper “garantire l'accesso alla casa”. È la misura, già preannunciata in autunno, e ora approvata attraverso un decreto dal governo dellapresieduto dal socialista Pedro Sánchez, nell'intento di fornire uno strumento di autonomia aiche volessero uscire dalla famiglia prendendo casa in proprio o insieme ad altri coetanei. A dare l’annuncio, la Ministra dei Trasporti, della Mobilità e dell’Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez.Destinatarie del provvedimento le persone di età compresa, con entrate annuali inferiori ai. L'aiuto sarà concesso a giovani che pagano per una casa un massimo di 600 euro o 300 euro per una stanza. In determinati casi queste soglie massime potranno aumentare, rispettivamente, sino ai 900 e 450 euro. Secondo i primi calcoli del governo, saranno circai giovani che potranno accedere al bonus che sarà usufruibile per un massimo di due anni. Anche se per l'entrata in vigore definitiva della misura mancano ancora “un mese e mezzo o due” per la necessità di completare diversi procedimenti amministrativi, il bonus avrà effetto retroattivoInsieme con l’, la Spagna è il Paese in Europa con le più alte percentuali di giovani che vivono ancora insieme ai genitori, con un picco delper quelli di età compresa traUn valore fortemente correlato con la, endemica nella penisola iberica, con il 29% degli under 25 che è registrato come disoccupato.Non mancano tuttavia le critiche al bonus per i giovani. Secondo la piattaforma giovanile Consiglio della Gioventù, il bonus approvato dal governo èin quanto solo un numero molto ridotto di giovani potrà accedervi, considerato in Spagna ci sono 2,8 milioni di giovani tra i 16 e i 34 anni intenzionati a vivere in modo indipendente dalle loro famiglie, senza tuttavia averne la facoltà a causa della disoccupazione o del basso reddito percepito. Secondo diversi osservatori poi quella dei sussidi per il pagamento degli affitti potrebbe non essere una buona idea, perché molti proprietari di immobili potrebbero essere indotti ad alzare i, mettendo così in difficoltà specialmente i giovani inquilini con stipendi leggermente superiori, i quali di conseguenza dovranno aumentare i propri sforzi per pagare l’affitto. Critiche che per il momento non hanno convinto il governo a fare marcia indietro. “Non c’è ideologia dietro cui nascondersi quando si tratta di rispondere ai bisogni dei cittadini in situazioni difficili, per aiutare i giovani che vogliono iniziare la propria vita. Destinare risorse all’alloggio significa destinarle all’e all’”, ha dichiarato la ministra Sánchez Jiménez.