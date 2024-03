Bonus psicologo, finalmente si parte. Dalla battaglia di Fedez ad oggi

Bonus psicologo si parte. A partire da oggi 18 marzo infatti, e fino al 31 maggio 2024 sarà possibile richiedere il contributo all'Inps. Il bonus, che potrà arrivare ad un massimo di 1.500 euro, è finalizzato a sostenere le spese per sessioni di psicoterapia volte a dare assistenza psicologica ai cittadini che, nel periodo della pandemia Covid e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.

I requisiti

Ma a chi spetterà il prezioso contributo? I requisiti che bisogna avere al momento della presentazione della domanda sono soltanto due: essere residenti in Italia, e un valore Isee in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 50mila euro.

Come fare domanda

Arriviamo allora al modo con il quale fare domanda. La richiesta per accedere al beneficio può essere presentata, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio "Contributo sessioni psicoterapia" attraverso una delle seguenti modalità: portale web, utilizzando l'apposito servizio online raggiungibile sul sito dell'Istituto (www.inps.it) e accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS). Una seconda soluzione è il Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

La petizione lanciata da Fedez in una storia Instagram

La battaglia di Fedez

E così anche Fedez, dopo la sua lunga battaglia, ha finalmente vinto. Il rapper tempo fa si era opposto al ridimensionamento del bonus psicologo lanciando una petizione che in pochi giorni raccolse 350mila firme. "Quando si raccolgono 350 mila firme in quattro giorni, il ministro ti risponde dopo un giorno", spiegò il rapper nelle sue stories di Instagram aggiungendo: "Quindi vi ricordo che la petizione serve ancora. Andate a firmarla, fatela girare perché più siamo più romperemo le palline, ed è un sacco bello romperle per queste cose importanti".

Ricordiamo anche che il cantante mandò una lettera al ministero per chiedere "due piccole cose, ma molto specifiche": uno psicologo di base "ogni cinque medici di base, perché la salute mentale vale ed è importante tanto quanto la salute del nostro corpo", e l'istituzione dello psicologo nelle scuole "perché serve ed è importantissimo".

Insomma una vittoria non soltanto per il rapper, ma per tutti quelli che hanno dovuto affrontare attacchi di ansia e depressione, che nel 2023 non sono stati pochi (322 milioni secondo lo studio di Stefanie Malan-Muller, colleghi dell'University Complutense Madrid). Una vittoria che speriamo servirà a sconfiggere quell'abbassamento del tono dell'umore che può colpire chiunque. Perché la depressione, ma anche lo stress e l'ansia, sono malattie bastarde. Perché a volte non bastano nemmeno i soldi a sconfiggerle (il caso Osvaldo insegna). Perché chi ne soffre ci chiede un aiuto per uscire dal baratro. E speriamo che questo bonus serva proprio a questo.