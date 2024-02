Born to be a Tormentone, ascolta la tua rivoluzione sulla playlist di Luce!

Born to be a Tormentone: ecco le 10 canzoni della playlist di Luce!

Estate tempo di vacanze, di viaggi, di "sole-cuore-amore", come diceva una nota hit di qualche anno fa. Ad accompagnare le vostre ferie o per iniziare al meglio una settimana di lavoro in questa metà luglio di caldo torrido, non c'è niente di meglio della musica che dia una scossa alla vostra giornata. E noi di, che non vi abbandoniamo nemmeno nei mesi più caldi, lo sappiamo bene e abbiamo deciso di raccogliere per i nostri amati lettori e ascoltatori una lista dei brani più 'hot' da canticchiare e ballare. Sul nostro sito e su Spotify torna la nostra, la terza, e non può che essere. Dieci canzoni dedicate a chi di divertirsi non ne ha mai abbastanza, anche in ufficio, o in spiaggia, o mentre scala una montagna. Ce n'è per tutti i gusti e per tutte le generazioni, perché alla fine, essere inclusivə vuol dire anche questo, no? E allora sei più un* tip* dao da, tornata alla ribalta grazie alla serie Netflix "Stranger Things" (ps. l'hai vista, vero?!)? Non resisti al ritmo spagnoleggiante dio di, oppure ami cantare un indimenticabile pezzo dell'amatissimo, magari immerso in piscina con un cocktail in mano? Sei un* che se sente Jovanotti non riesce a non ballare? Allora sei nel posto giusto. Indimenticabili canzoni del passato e nuove uscite, in un mix perfetto da gustare dove e quando vuoi. La nuova playlist di Luce! “Born to be a Tormentone”, con le sue 10 imperdibili canzoni, è pensata per voi, che fate delle hit estive la vostra colonna sonora. Non perderla!1 – LA DOLCE VITA – Fedez, Tananai, Mara Sattei 2 – Running Up That Hill (A Deal With God) – Kate Bush 3 – BUBBLE (feat. thasup & Salmo) – Takagi & Ketra 4 – I love you baby – Jovanotti, Sixpm 5 – Surfin' U.S.A. – The Beach Boys 6 – La Vasca – Alex Britti 7 – Hip's Don't Lie (feat. Wyclef Jean) – Shakira 8 – Vamos a bailar (Esta vida nueva) Festivalbar Cut – Paola e Chiara 9 – Bailando (Spanish version) – Enrique Iglesias, Descemer Bueno, Gente de Zona 10 – Watermelon sugar – Harry Styles