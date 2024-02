Boy George contro Giorgia Meloni dopo le elezioni politiche: "Sì a un padre violento e no a genitori gay amorevoli?"

Hey @GiorgiaMeloni my straight father was violent but you would support that and maybe hitting children in the name of the traditional family unit but two gay men or women bringing up a child with unwavering love is wrong? — Boy George (@BoyGeorge) September 25, 2022

Il burro non si scioglieva in bocca! pic.twitter.com/Kt7e6dRQEg — Boy George (@BoyGeorge) — Boy George (@BoyGeorge) September 25, 2022

History modelled on Mussolini needs lessons! https://t.co/L5U6NHYPGD — Boy George (@BoyGeorge) — Boy George (@BoyGeorge) September 25, 2022

Ma il cantante non si è fermato a un solo tweet: al primo in inglese, esplicativo e durissimo, ne è seguito, magari poco chiaro per i cittadini del Bel Paese:In realtà si tratta delladel modo di dire britannico "", che indica una persona all'apparenza innocua che si rivela invece fredda, insensibile, come una pillola amara da ingoiare. C'è in effetti chi, nei commenti, prova a chiedere quale sia il significato della sua frase, e il cantante risponde che Giorgia Meloni, secondo lui, "ha un aspetto innocente, ma è contro le adozioni gay". Invece, agli utenti contrariati dalle sue esternazioni, a coloro che sostengono che Meloni sarà la prima donna Presidente del Consiglio nella nostra storia e che il nostro Paese, da "grande democrazia" qual è non ha bisogno di certe lezioncine, l'artista replica che tutti ne hanno bisogno - evidentemente - e cita, evidentemente per lui unanon ben appresa dagli italiani.Perché il conservatorismo, per George, nasconde in realtà qualcosa di più oscuro, di più inquietante. E per questo è fondamentale portare una luce di consapevolezza - se non c'è speranza - su ciò che sta accadendo, non per arrendersi a facili recriminazioni o lamentale, quanto per unirsi in un fronte comune che faccia di diritti, libertà, democrazia i propri baluardi.