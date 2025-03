Le serie lesbiche GL thailandesi stanno cambiando la televisione (e forse anche la società)

La storia d’amore piena di ostacoli di Mon e Sam, due donne che vengono da background sociali molto diversi e hanno una differenza d’età importante. Ma anche il sotterfugio di Ongsa, studentessa liceale che sotto lo pseudonimo maschile di Earth inizia una relazione con la compagna di classe Sun. E l’amore tra Meena e Cherlyn, che si incontrano durante un concorso di bellezza e che, superando le proprie differenze, sviluppano una profonda amicizia che lentamente si trasforma in qualcosa di più, sfidando le convenzioni sociali e le aspettative familiari.

Sono solo alcuni esempi di “GL”, ovvero “Girl’s Love”, serie tv thailandesi che si focalizzano su storie d’amore omosessuali tra personaggi femminili e che stanno guadagnando sempre più attenzione, sia a livello locale che internazionale. Titoli come GAP: The Serie's, che racconta la storia d’amore tra Mon e Sam, e 23.5, che esplora l’identità e i sentimenti adolescenziali attraverso il legame tra Ongsa e Sun, dimostrano come il genere stia trovando un suo spazio nell'industria dell'intrattenimento thailandese.

Parallelamente a questa crescente visibilità sui media, la Thailandia ha compiuto un passo storico nel giugno 2024, diventando il primo paese del Sud-est asiatico a legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso genere. Un cambiamento legislativo che riflette un’apertura sempre maggiore verso i diritti LGBTQ+, ponendo una domanda interessante: le serie GL stanno semplicemente seguendo l’evoluzione sociale o stanno contribuendo attivamente al cambiamento culturale?

Il successo delle serie GL

Le serie GL (Girls' Love) thailandesi hanno registrato una crescita significativa negli ultimi anni, sia in termini di produzione che di popolarità. Un esempio emblematico è GAP: The Series (2022), considerata la prima serie GL completa del paese. Basata su una popolare web novel thailandese intitolata GAP Pink Theory (o GAP Yuri), la serie ha riscosso un enorme successo, accumulando 400 milioni di visualizzazioni sul canale ufficiale in soli quattro mesi dalla sua uscita.

Inoltre, nel maggio 2023, la produzione ha vinto il premio come miglior serie ai KAZZ Awards, una prestigiosa cerimonia di premiazione dell'intrattenimento thailandese. Un successo travolgente che prova che queste storie hanno impatto su una vasta platea e che il piacere del pubblico nel vederle rappresentate è più forte che mai.

GAP The Series è la prima serie GL trasmessa dalla televisione nazionale thailandese e ha superato i 600 milioni di visualizzazioni su YouTube a un anno dalla sua uscita

Ma non si tratta di un successo isolato: altre produzioni, come Love of Secret (2022) e My Marvellous Dream Is You (2024), hanno contribuito a consolidare la presenza del genere GL nel panorama televisivo thailandese, attirando un pubblico sia nazionale che internazionale.

Tuttavia, il fenomeno delle GL è ancora in fase di espansione rispetto al più affermato mondo delle “BL” (“Boys’ Love”), che ritraggono storie d’amore omosessuali tra personaggi maschili e che in Thailandia ha una tradizione consolidata da oltre un decennio. Serie BL come 2gether: The Series e SOTUS hanno raggiunto milioni di spettatori internazionali, diventando un'importante esportazione culturale per il paese. La popolarità del BL ha spianato la strada per l’ascesa delle GL, rendendo il pubblico più ricettivo verso storie d'amore LGBTQ+ e incoraggiando una maggiore diversificazione nella rappresentazione.

Un successo internazionale

La rappresentazione LGBTQ+ nei media asiatici ha compiuto progressi significativi negli ultimi anni, con la Thailandia che si è imposta come leader nella produzione di contenuti queer-friendly. Il pubblico internazionale ha svolto un ruolo cruciale nel successo delle serie GL thailandesi: grazie alle piattaforme di streaming e ai social media, queste produzioni hanno raggiunto spettatori in tutto il mondo, ampliando la loro popolarità oltre i confini nazionali.

La crescente domanda internazionale ha incentivato la produzione di contenuti più diversificati e inclusivi, contribuendo a una rappresentazione più ampia delle storie LGBTQ+ nei media asiatici. L’influenza del pubblico globale si riflette anche nell’inserimento di tematiche più variegate e in una maggiore attenzione alla qualità della scrittura e della regia, con l’obiettivo di competere con il già consolidato settore BL e di offrire narrazioni più complesse e realistiche.

La rappresentazione delle relazioni omosessuali nella serie GL

Le serie GL thailandesi offrono una rappresentazione delle relazioni tra donne che oscilla tra realismo e idealizzazione. Alcune produzioni cercano di ritrarre in modo autentico le sfide e le dinamiche delle relazioni lesbiche, affrontando anche questioni di classe sociale e aspettative familiari.

Altre, invece, tendono a enfatizzare un’estetica romantica idealizzata, puntando su dinamiche narrative che spesso rispecchiano le convenzioni del genere BL, dove il rapporto tra i protagonisti segue schemi narrativi più "sicuri" e accettabili per il pubblico mainstream. Ad esempio, spiega Ratsameethum Noolar sul sito della Thailand Foundation, spesso una delle protagoniste viene rappresentata come più mascolina e dominante, mentre l’altra è più femminile e sottomessa.

Nonostante la crescente popolarità di queste serie, un dato interessante è che il pubblico principale delle GL, al momento, non è necessariamente composto da spettatrici lesbiche o bisessuali, ma in gran parte da donne eterosessuali.

Questo fenomeno si riflette anche nel BL, dove il target principale è costituito da giovani donne, e solleva alcune domande sulla reale rappresentatività della comunità LGBTQ+ nelle produzioni: sebbene le serie GL possano contribuire alla visibilità lesbica nei media, il rischio è che le narrazioni vengano modellate più sulle aspettative del pubblico eterosessuale piuttosto che su un’autentica esperienza queer.

Dal piccolo schermo alla società: il legame con i diritti LGBTQ+

Negli ultimi anni, la Thailandia ha compiuto passi significativi nel riconoscimento dei diritti LGBTQ+. Un traguardo storico è stato raggiunto nel marzo 2024 con l’approvazione della legge sul matrimonio egualitario, che ha reso la Thailandia il primo paese del sud-est asiatico a legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Questa decisione rappresenta un cambiamento culturale profondo, che riflette l'evoluzione della società thailandese nei confronti della diversità di genere e orientamento sessuale.

In questo contesto, le serie GL potrebbero essere viste da un lato come un riflesso di questi cambiamenti, dall’altro come un catalizzatore del dibattito pubblico. La loro crescente popolarità ha sicuramente portato a una maggiore visibilità delle relazioni romantiche e sessuali tra donne, contribuendo a normalizzare queste storie nell’immaginario collettivo. Secondo molti esperti, la diffusione di contenuti LGBTQ+ nei media mainstream ha un effetto concreto sulla percezione sociale delle minoranze sessuali, riducendo lo stigma e promuovendo una maggiore accettazione.

Ann Waaddao Chumaporn, attivista che ha trascorso più di un decennio a lottare per un cambiamento legislativo che introducesse il matrimonio omosessuale in Thailandia, ha spiegato al The Guardian: “Una pietra miliare importante è stato il movimento pro-democrazia, quando la nuova generazione ha cercato di promuovere una nuova agenda”, ma ha anche aggiunto che in passato le rappresentazioni mediatiche avevano contribuito a creare stigma attorno alla comunità, mentre la turbolenta politica thailandese aveva rallentato i progressi.

Oggi invece, la presenza di serie tv GL e BL di successo aiuta a dare visibilità alla comunità LGBTQ+. Con il matrimonio egualitario ora riconosciuto, sarà interessante osservare come le future produzioni thailandesi affronteranno temi legati alla vita di coppia LGBTQ+, alla genitorialità e ai diritti civili, continuando a plasmare l'immaginario collettivo e, forse, contribuendo a ulteriori cambiamenti culturali.