Brave Woman Awards, il progetto di formazione di una nuova generazione di donne in carriera

Ricordiamo che il progetto OTB Foundation Brave Woman Awards è solo all’inizio. A partire dal mese di novembre 2022 e fino a marzo 2023, infatti, sul sito di Università Bocconi, si aprirà il processo di ammissione ai Master of Science per l’anno accademico 2023-2024, i cui corsi avranno inizio a settembre 2023. L’Università selezionerà, secondo graduatoria, studentesse provenienti da un percorso triennale in università italiane fortemente motivate a diventare leader del futuro, meritevoli per curriculum accademico e aventi i requisiti necessari per usufruire di un aiuto economico. In aggiunta a questo, per alcune delle studentesse selezionate, la Fondazione OTB sosterrà anche tutti i costi relativi all’alloggio individuato per la frequenza dei corsi in presenza.