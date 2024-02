Carla Bruni: "Ho avuto un cancro al seno 4 anni fa". Il messaggio per la prevenzione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carla Bruni (@carlabruniofficial)

L'importanza della prevenzione

Carla Bruni e l'Ottobre rosa

Mais oui on se connait bien

T'as même voulu t'faire ma mère hein

T'as commencé par ses seins

Et puis du poumon à mon père

Tu t'en souviens? Cancer, cancer, dis-moi quand c'est?

Cancer, cancer, qui est le prochain?

Cancer, cancer, oh dis-moi quand c'est?

Cancer, cancer, qui est le prochain?

"Quattro anni fa mi è stato diagnosticato". Affida ai suoi canali social la confessione sulla malattia, Carla Bruni. La cantautrice e già Première dame durante la presidenza di Nicolas Sarkozy, racconta la malattia attraverso un video in cui condivide il messaggio scritto in francese su grandi fogli bianchi lasciati cadere, uno dopo l'altro. "Intervento chirurgico, radioterapia, terapia ormonale, seguo il solito percorso per curare questo tipo di tumore. Ma ho avuto fortuna: il mio cancro. Perché questo cancro non era aggressivo? Semplicemente perché non ha avuto il tempo di diventarlo"."Infatti ogni anno,", prosegue la cantautrice, attrice e top model italiana naturalizzata francese. Bellissima con il volto struccato, lancia un importantissimo appello alle donne nel mese dedicato alla prevenzione dei tumori femminili . "Se non avessi fatto questa mammografia ogni anno, oggi non avrei più il mio seno sinistro", scrive nero su bianco su uno dei cartelli la 55enne. "Se faccio questo post non è per parlarvi della mia vita o darvi dettagli sulla mia salute ed ho esitato a lungo prima di parlare. Se vi scrivo queste righe è per trasmettervi un solo messaggio.Ma un messaggio fondamentale per tutte le donne che mi leggeranno: fate le vostre mammografie . Fatele ogni anno.", conclude Carla Bruni, pubblicando anche il testo dell'appello tradotto in inglese e in italiano, per darne la massima diffusione all'interno della sua community di fan.L'appello della cantautrice arriva in occasione dell', campagna annuale di sensibilizzazione sul tumore al seno e sulla prevenzione. Bruni, infatti, è impegnata anche con il, un centro medico oncologico della capitale francese, con il quale ha scelto di condividere la sua esperienza col cancro parlando direttamente ai suoi 803.000 follower. L'hashtag utilizzato dall'ex Prima donna di Francia, #octobrerose , è poi un chiaro richiamo all'appuntamento mensile, durante il quale, ad esempio in Italia, sono promosse molte iniziative come mammografie gratuite e altre attività che hanno come unico scopo far conoscere alle donne tutti i benefici di avere una diagnosi precoce di quella che è la neoplasia più comune che colpisce la popolazione femminile.In sottofondo al video di Carla Bruni scorrono le note del brano, che nella strofa introduttiva canta:che si traduce "Ma si ci conosciamo bene / Hai voluto prenderti anche mia madre / Sei partito dai suoi seni / E poi il polmone di mio padre, ti ricordi? / Cancro, Cancro / Ma dimmi quand'è? / Cancro, Cancro / Chi è il prossimo?".