Caso Depardieu, MeToo contro Macron: "Orgoglio di Francia? Così avalla la cultura dello stupro"

Diversa sensibilità sui casi di violenza

Le denunce di stupro e le nuove accuse di molestie sessuali

Macron e un gruppo di artisti difendono Depardieu

Il J'accuse del MeToo

Ilcontinua a dividere la Francia. Se lo scandalo legato alleche coinvolge il celebre attore ha lasciato tutti senza parole (ma nemmeno troppo, visto il clima generale ormai da anni nel mondo del cinema internazionale - il MeToo è solo la punta dell' iceberg), nel Paese la bomba è pronta a deflagrare. L'innesco è pronto e ildichiarato(a cui Depardieu nel 2017 si era opposto alle elezioni, appoggiando invece Marine Le Pen ) a quello che ha definito "per la Francia" ha acceso la scintilla della polemica. Se il merito cinematografico del più noto Cyrano de Bergerac della storia non si discute, l'uomo dietro la maschera è tutt'altro che irreprensibile.Una parabola discendente, la sua, dall'alcolismo alle nuove cause giudiziarie, che però non sembra essere ancora conclusa. Ma rischia di schiantarsi come una meteora al suolo, provocando un terremoto di cui non si conosce ancora la portata.Sul caso, l'ultima a intervenire in ordine di tempo è stata l'associazione MeTooMedia in una lettera aperta pubblicata sul quotidiano Le Monde in risposta alle parole del presidente della Repubblica francese. "Leiai vertici dello Stato", afferma. Una spaccatura non solo sul caso, dunque, ma anche culturale nei confronti di un tema caldo e allo stesso tempo controverso come quello delle molestie sessuali nel mondo dello spettacolo: negli Stati Uniti, ad esempio, illustrissime teste sono cadute per accuse anche meno gravi rispetto a quelle rivolte a Depardieu; in Francia invece c'è chi lo difende. Una sensibilità quasi diametralmente opposta, quindi, da una parte e dall'altra dell'oceano. Basta vedere il caso del regista, condannato negli Usa per violenza sessuale su una minorenne e accolto in Francia dove ha preso la cittadinanza e ha continuato a lavorare). Oppure la lettera del 2018 in cui più di 100 donnesostenendo che era andato "troppo oltre", accanendosi pubblicamente su "esperienze private" e creando una sorta di "clima totalitario".Figuriamoci quindi quando c'è da difendere un personaggio così noto, il simbolo nazionale della settima arte! Non contano decine di denunce, conta l'opinione che se ne ha a partire dal Capo di Stato stesso, che preferisce lasciare che la magistratura faccia il suo corso ma ascoltando anche il suo 'umile' parere.L'attore, 75 anni (compiuti ieri), che ha sempre negato le accuse, è al centro di diverse indagini dopo due denunce formali, da parte delle attrici Charlotte Arnould e Héléne Darras. Era stata invece archiviata nel 2019 quella sporta da Emmanuelle Debever, la sua prima accusatrice , che si è tolta la vita gettandosi nella Senna all'inizio di dicembre. Altrelo scorso aprile, nelle colonne di Mediapart, per fatti commessi sui set di film usciti tra il 2004 e il 2022. In Spagna la giornalista e scrittrice spagnolaha sporto denuncia contro Depardieu per fatti risalenti al 1995, avvenuti a Parigi. Accuse che lo inseguono da anni, dunque, tornate attuali dopo una puntata speciale del programma d’inchiesta Complément d’enquête andata in onda il 7 dicembre scorso, in cui sono intervenute quattro donne che accusavano Gerard Depardieu di molestie, e dove sono stati mostrati filmati inediti di comportamenti inappropriati e di pesanti battute a sfondo sessuale durante un viaggio in Corea del Nord nel 2018.È bastato quello a far risalire la marea dellee a rinnovare la presa di distanza da parte di aziende e colleghi che, in passato, avevano lavorato con lui. Tra cui anche la nota attrice Sophie Marceau, secondo cui "la suasono sempre state il suo marchio di fabbrica", deplorando il fatto che "oggi venga accusato di ciò per cui è sempre stato incensato". Volto storico del film cult "Il tempo delle mele", ricorda di "essersi sempre rifiutata di girare altri film" con Depardieu, doponel 1985, quando aveva solo 19 anni. "All'epoca dissi pubblicamente che non sopportavo il suo atteggiamento, che era scortese e molto inappropriato - racconta -. Molte persone poi si rivoltarono contro di me, facendomi sembrare la piccola peste. In seguito ho sempre rifiutato i film con lui". Nei mesi scorsi su Le Monde Marceau aveva già dichiarato che "non ha mai osato toccarmi davanti alla squadra, altrimenti gli avrebbero preso un pugno in faccia. Ma con le povere costumiste".Ma Depardieu, che ha riscritto la storia del cinema francese collezionando oltre 200 ruoli in altrettanti film, che vanno dai drammi alle commedie ha suscitato anche una reazione ben diversa nella società d'Oltralpe, che si è dimostrata solidale per la vittima di una "caccia all'uomo", come l'ha definita lo stesso presidente Macron, dichiarando inoltre che in nessun caso all’attore verrà ritirata la Legione d’onore di cui è stato insignito nel 1996. Nei giorni scorsi, poi, 59 artisti avevano fatto pubblicare su le Figaro un messaggio di sostegno e in sua difesa, deplorando quello che hanno definito un "". Questi hanno denunciato "un fiume di odio, senza nuance, un amalgama totale" scaricato su Depardieu, "a scapito della presunzione di innocenza".Alcuni dei firmatari sono legati al 75enne da rapporti di lungo corso, come l’ex compagna Carole Bouquet, altri provengono come lui dal mondo del cinema e dello spettacolo, famosi non solo in Francia, come Pierre Richard, Nathalie Baye e l'ex première dame Carla Bruni . Tutti però sono d'accordo nel non voler "restare ancora in silenzio" di fronte all’ondata crescente che vuole travolgere e "cancellare" l'amico e collega.Da un lato, quindi, c'è chi difende a spada tratta l'artista. Dall'altra, però, la risposta è tagliente: parlando del presidente Macron, simbolo di questo gruppo di sostegno di Depardiu, nella lettera aperta su Le Monde si legge: "Con le sue parole, lei ha avallato la cultura dello stupro ai vertici dello Stato invece di passare alla storia come ildelle violenze coniugali, delle violenze sessiste e sessuali". A firmare questa missiva sono state centinaia di uomini e donne, denunciano il comportamento del titolare dell'Eliseo che "a parole vuole fare del suo mandato quello della lotta alle violenze contro le donne, ma in realtà la sua è solo una postura politica". In reazione alle ultime dichiarazioni del presidente in diretta tv i firmatari deplorano "il suoe la sua totalesulla questione". Dal Capo di Stato si sarebbero aspettati "riconoscimento del coraggio delle vittime sconosciute" invece del sostegno "all'attore popolare", a maggior ragione quando "un presunto innocente non è necessariamente innocente". Ancora, secondo i detrattori "la protezione speciale a Depardieu" sarebbe dettata da una specie di "". Emmanuelle Dancourt, presidente di MeTooMedia, ha spiegato che la lettera è motivata dalla "violenza delle parole di Macron, dalla parte dei potenti", che per giunta "non è sincero, non ha la minima idea in merito a quello di cui parla, non conosce le violenze sessiste e sessuali".