Celine Dion sulla malattia: “Una delle esperienze più difficili della mia vita”

“È una delle esperienze più difficili della mia vita”. Due giorni fa, nel giorno in cui ricorre la giornata internazionale della sindrome della persona rigida, Celine Dion decide di parlare della sua battaglia personale con un post sui social media.

La cantante è affetta dal 2022 dalla rara malattia neurologica che le provoca spasmi in tutto il corpo, impedendole di camminare e utilizzare le corde vocali come vorrebbe. Lo scorso febbraio aveva fatto la sua prima apparizione in pubblico dopo tanto tempo, sul palco dei Grammy Awards.

Pochi giorni fa il post, nel quale la cantante si mostra positiva, ma senza nascondere la propria fragilità: “Cercare di superare questo disturbo autoimmune è stata una delle esperienze più difficili della mia vita, ma resto determinata a tornare un giorno sul palcoscenico e a vivere una vita il più possibile normale. Sono profondamente grata per l'amore e il sostegno dei miei figli, della mia famiglia, del mio team e di tutti voi! Voglio inviare il mio incoraggiamento e il mio sostegno a tutti coloro che nel mondo sono stati colpiti dalla SPS. Voglio che sappiate che potete farcela! Possiamo farcela!”

Il post è accompagnato da una foto in cui si mostra con i suoi tre figli, René-Charles e i gemelli Nelson e Eddy, avuti con il defunto marito, René Angélil.