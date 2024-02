Centauri di solidarietà: motociclisti di tutto il mondo uniti per i bambini abusati

Per saperne di più

Li vediamo per le strade su motociclette rumorose. Non sospettiamo nemmeno che forse, quei motociclisti daranno forza ai bambini abusati, che, a causa degli abusi subiti, vivono nella paura. Gli uomini e le donne di B.A.C.A. sono volontari che si dedicano a rimuovere la paura dai bambini abusati , che senza alcuna colpa sono stati feriti, talvolta dalle persone a loro più vicine. Bikers Against Child Abuse () è un’organizzazione mondiale fondata oltre 25 anni fa negli Stati Uniti, con l’intenzione di dare forza ed infondere coraggio ai bambini che hanno subito abusi sessuali, fisici o mentali , aiutandoli a non avere paura del mondo in cui vivono.“Per entrare a far parte di- spiega Zio Vin, fiorentino di 57 anni appartenente al Toscano Old Bridge Chapter di B.A.C.A. - un 'richiedente' deve superare un controllo di sicurezza e intraprendere un lungo. Una volta completata la formazione, si è idonei a diventare membro e quindiper un bambino. I Primary sono il principale punto di contatto con i nostri bambini e rimangono in servizio. Una formazione approfondita è assolutamente necessaria prima di entrare in contatto con bambini abusati, perché anche una parola pronunciata male può cambiare tutto.“Prima di tutto, sottolineerò che non sostituiamo le forze dell’ordine, con le quali cooperiamo. Non siamo vigilantes e non siamo qui per punire gli abusatori. Non crediamo nell’uso della forza o della violenza fisica. Ci concentriamo solo sui bambini. Il nostro obiettivo è assicurarci che non vivano più nella paura”. “Come motociclisti, quando ci presentiamo in moto, indossando abiti che non hanno nulla a che fare con la normale vita quotidiana vissuta dai bambini, ci distinguiamo - riprende - . Siamo diversi dai loro incontri con psicoterapeuti, assistenti sociali e medici . La nostra presenza è specificamente finalizzata a rimuovere la paura dalla vita dei bambini, fornendo l’impegno, la dedizione e la pazienza di cui ogni caso ha bisogno”.“B.A.C.A. ha due Livelli di Intervento. Il livello uno è una breve cerimonia, in cui il bambino incontra il Chapter locale che lo accoglie nella famiglia B.A.C.A. Fin dall’inizio, il bambino capirà che d’ora in poi, saremo sempre lì per lui, ventiquattro ore al giorno, 365 giorni all’anno. “ “Si tratta di un evento molto sentito, a cui partecipano i membri B.A.C.A. provenienti da tutta Italia; a volte da altri paesi europei - sottolinea l'interlocutore di Luce! - . Ogni Membro B.A.C.A. ha un Nome di Strada che usa per fare Mission, e quando i bambini entrano in famiglia scelgono anche il loro Nome di Strada, sia per mantenere l’anonimato che per garantire una maggiore sicurezza. Alla cerimonia, ai bambini viene dato un gilet, come il nostro, con il nome di strada scelto applicato, e incontrano i loro nuovi fratelli e sorelle di B.A.C.A. Inoltre, diamo anche ai nostri bambini un orsacchiotto e una coperta, dicendo loro che ogni volta che hanno paura, possono coccolare il loro orsacchiotto e avvolgersi nella coperta per sentire l’abbraccio di B.A.C.A.. Quando siamo con i nostri B.A.C.A. Child, in modo che possano vedere chiaramente chi siamo”. “Durante il Livello uno, al bambino vengono assegnati anche due Primary, questi sono Membri B.A.C.A. che interagiranno con il bambino nei mesi a seguire. Al bambino vengono dati i numeri di telefono dei Primariy e viene detto loro che possono chiamarli in qualsiasi momento. Oltre a rispondere alle chiamate del bambino, i Primary organizzano. Questi incontri sono occasioni spensierate, porteremo il bambino con noi a prendere un gelato o al parco. ““Di solito, gli incontri dei bambini con i suoi Primary si svolgono(i Membri di B.A.C.A. non vanno mai da soli da un bambino, 'per la loro sicurezza e la nostra' (spiega ndr). Man mano che il bambino acquisisce fiducia e viene meno la paura, aumentiamo il tempo tra le visite, fino a quando il viaggio verso l’empowerment è completo, dopodiché ci disimpegniamo. Questo non significa che abbandoneremo il bambino: saremo sempre lì, è semplicemente che il bambino ora capisce quanto è forte; con o senza la nostra presenza”.“Un intervento di livello due riguarda la sicurezza fisica del bambino. Ad esempio, se esiste una minaccia credibile per la sicurezza di un bambino, sia in una struttura protetta che a casa, saremo presenti per proteggerlo, senza sostituire in alcun modo l’applicazione della legge. Grazie alla nostra presenza, i bambini si sentono al sicuro e la loro paura è ridotta”. “Siamo anche disponibili a stazionare fuori dalla casa di un bambino se c’è la possibilità che l’aggressore, sebbene rimosso, possa tornare e tentare di entrare - prosegue il racconto del centauro fiorentino - . In questo caso, ci alterniamo con altri Membri B.A.C.A. e lo proteggiamo. Per i bambini, sapere di poter contare costantemente su persone disposte a mobilitarsi immediatamente se chiamano, è sinonimo di sicurezza”.“Chiamiamo immediatamente le forze dell’ordine, e mentre aspettiamo che arrivino, siamo l’ostacolo tra l’aggressore e il bambino. La nostra dichiarazione di missione include queste parole: Siamo pronti a proteggere questi bambini da ulteriori abusi. Non giustifichiamo in alcun modo l’uso della violenza o della forza fisica, tuttavia, se insorgessero circostanze ove noi fossimo l’unico ostacolo a frapporsi tra il bambino ed un ulteriore abuso, siamo pronti a essere quell’ostacolo”.“Accompagniamo anche i nostri bambini in tribunale quando devono testimoniare. Questi sono momenti molto delicati in cui il bambino può anche vedere il suo aggressore, quindi diamo potere al bambino con la nostra presenza. In Italia generalmente non ci è permesso entrare in aula, quindi li aspettiamo fuori, ma i nostri bambini sanno perfettamente che siamo lì per sostenerli”.“Forniamo supporto ai bambini che hanno bisogno, non c’è un’età specifica. Lavoriamo con i bambini una volta che sono abbastanza grandi per testimoniare, fino all’età di diciotto anni. Valutiamo anche che il bambino possa capire cosa stiamo facendo”.“Tutto dipende dal bambino. Alcuni sono stupefatti di trovarsi di fronte a motociclisti (persone così diverse da quelle a cui sono abituati) alcuni sono tranquilli all’inizio ma presto si impegnano con noi, mentre altri sono subito felici di incontrarci. In generale, sono tutti eccitati e non vedono l’ora di rivedere i loro Primary nelle settimane successive”.“Nella nostra organizzazione, ogniha un Membro di collegamento per i minori, che è il primo contatto con la famiglia e i servizi sociali durante la fase di valutazione. C’è un criterio ineludibile di ammissibilità ai casi: il bambino abusato deve vivere nella paura; questa è la nostra Mission... rimuovere la paura dai bambini abusati. Dopo la valutazione c’è un incontro di contatto iniziale in cui spieghiamo come siamo diversi dagli altri servizi di supporto, cosa facciamo e cosa non facciamo. Non si aspettano certo di vedere motociclisti, piuttosto i soliti poliziotti, professionisti medici o servizi sociali. Da quel momento inizia il nostro lavoro:né chiederemo loro il loro vero nome; useremo solo il nome di strada scelto”.“Abbiamo grande rispetto per ogni bambino. Non facciamo mai promesse che non possiamo mantenere. I bambini hanno già subito delusioni, a casa, a scuola o dove si sono verificati abusi. Facciamo sempre quello che diciamo, motivo per cui siamo attenti con le nostre parole. Se promettiamo di essere lì, ci assicuriamo che la promessa venga mantenuta”.“Normalmente, i casi di abusi sui minori ci vengono segnalati da assistenti sociali, psicologi, centri antiviolenza e forze dell’ordine, con i quali abbiamo importanti collaborazioni attive”.“No, non solo. Sosteniamo i bambini in tutte le situazioni, da quelli che vivono nelle case di accoglienza a quelli che risiedono in case protette o anche nella propria casa da cui, però, l’aggressore è stato allontanato. Ogni individuo che vuole unirsi a B.A.C.A., inizia lo stesso percorso. Per diventare un Membro Primary di un bambino, lui o lei deve sottoporsi a un controllo di sicurezza e a un corso di formazione approfondito. Inizialmente, l’individuo viene accolto e svolgiamo una valutazione reciproca per un minimo di tre mesi. Questo ci consente di capire se il richiedente ha la forza interiore per proseguire questo percorso. Dopo di che, si diventa Supporter e si inizia la fase successiva di formazione.““Queste fasi includono sia la formazione online che le interviste. Alla fine di ogni fase, il Supporter viene esaminato dal Consiglio Esecutivo del Chapter, si valutata la sua. Una volta completate tutte le fasi, il Supporter è idoneo a essere considerato per l’iscrizione a pieno titolo e può diventare un Primary per un bambino. Solo i Membri pienamente formati possono entrare in contatto diretto con i nostri B.A.C.A. Child.Per saperne di più su B.A.C.A. e la sua mission, per dare forza ai bambini abusati, visita italy.BACAworld.org