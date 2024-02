Che aspetto ha una gravidanza prima delle dieci settimane? La risposta nelle foto realizzate da MYA Network

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MYA Network (@myanetwork)

Che aspetto ha una? A questa domanda provano a risponde le foto realizzate da, un network di medici e professionisti sanitari creatosi durante la pandemia, quando negli Usa diversi Stati hanno deciso di non considerare l’accesso all’aborto come una pratica medica “non essenziale”. Negli scatti – pubblicati sul “The Guardian” - è visibile come durante ledi gravidanza non c’è alcun embrione, ma solo deidi dimensioni ancora molto piccole. A sei settimane, ciò che alcune leggi considerano “battito cardiaco” è in realtà solo l’attività elettrica delle cellule, prima che il cuore si formi davvero. Circa l'di tutti gli aborti negli Stati Uniti avviene prima delle 9 settimane di gravidanza, in Italia la percentuale, nel 2020, si attestava alentro le 8 settimane e al 29,6% a 9-10 settimane.“I medici datano la gravidanza dal primo giorno dell'ultimo ciclo mestruale per aiutare a prevedere la data del parto. Ma non si è davvero incinta per quelle prime due settimane”, spiega, dottoressa del MYA Network, aggiungendo che molte delle immagini relative alla gravidanza che vediamo sono di persone anti-abortiste o convinte che la maternità sia il momento di realizzazione di ogni donna. Secondo Fleischman il problema principale è la. “Spesso le persone non parlano con nessuno dell’aborto. Prendono una decisione molto riservata perché hanno paura di vedere le reazioni degli altri. Quando poi eseguo questache dura qualche minuto in più rispetto a un Pap test, coloro che scelgono di guardare il tessuto, allentano la tensione. ‘Stai scherzando. Questo è tutto ciò che era?’ mi sono sentita dire” spiega ancora Fleischman. E aggiunge: “. E’ una scelta complessa ma queste informazioni, che mostrano i tessuti nelle prime 10 settimane, sono letteralmente assenti dalla comune informazione su ciò che accade durante un aborto: le persone meritano informazioni accurate”.Parlando del motivo per cui non vediamo queste immagini così spesso, il dottor, che fa parte del MYA Network, afferma: “Penso che ci siano alcuni medici preoccupati per le reazioni dei pazienti. Ma non è nostro diritto o nostra responsabilità decidere come risponderanno le persone davanti alle immagini. Stiamo pubblicando semplicemente le informazioni e i fatti per contrastare la disinformazione. Per dire: questo non è qualcosa di spaventoso, pericoloso o violento. È solo l'immagine di qualcosa che èincinta”.Nonostante queste fotografie scientifiche, l’interruzione volontaria della gravidanza continua a essere paragonato a un omicidio, soprattutto dagli anti-abortisti. In Usa, in tredici dei quattordici Stati in cui la pratica dell’ interruzione della gravidanza è vietata , l’aborto èsin dalle prime settimane. In Italia, invece, è recente la proposta di un ddl che riconosca ladi ogni persona non dalla nascita, ma dal concepimento.