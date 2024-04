Coppia di lesbiche dà alla luce due bambini: l’una partorisce il figlio dell'altra

Emily Patrick e Kerry Osborn sono entrate nella storia (del Regno Unito e non solo, almeno nel mondo occidentale/europeo) come prima coppia lesbica a portare avanti due gravidanze contemporaneamente, essendo rimaste incinta l'una del figlio dell'altra nello stesso momento.

Se vi sembra qualcosa di impensabile, di difficile comprensione, di assurdo sappiate che ci ha ovviamente messo lo zampino la scienza, perché questa duplice gravidanza omogenitoriale è stata possibile grazie a una particolare forma di fecondazione in vitro, detta “IVF simultanea reciproca”.

Emily Patrick e Kerry Osborn

Due gravidanze, due donne, stesso donatore

Ma in cosa consiste? In pratica le due donne (@twomumstwobuns sui social) hanno scelto di scambiarsi gli embrioni, entrambi fecondati dallo stesso donatore di sperma, per sentirsi più legate ai loro bambini. La coppia ha dato alla luce due maschietti di nome Elvis ed Ezra: quest’ultimo è stato concepito utilizzando l’ovulo fecondato di Patrick e la sua gestazione è stata portata avanti dalla compagna Osborn, mentre la gravidanza di Elvis è stata portata avanti da Emily utilizzando l’ovulo di Kerry. Entrambe sono rimaste incinta praticamente in contemporanea e hanno partorito con sole 8 settimane di distanza.

Emily Patrick, 38 anni, produttrice creativa, e la 35enne Kerry Osborn, insegnante di scuola, di Gosport, Hampshire, hanno scelto la procedura, che è già ampiamente utilizzata in diverse parti del mondo ma non era mai stata tentata nel Regno Unito prima d’ora.

Emily Patrick e Kerry Osborn con i figli Elvis ed Ezra

Parlando ai media a poche settimane di distanza dal parto la coppia ha detto che cercare un donatore è stato come “usare Tinder” e di aver voluto ricorrere all’IVF simultanea reciproca per poter stabilire un un legame speciale coi figli l’una dell’altra, rivelando inoltre di volere che il padre biologico dei loro bambini “assomigliasse a loro”. Per questo hanno selezionato un uomo americano con origini olandesi e tedesche, il che significa che i loro figli sono biologicamente fratellastri.

La 38enne ha quindi dichiarato: “Abbiamo deciso di diventare madri in questo modo, non avevamo mai sentito di nessuna che lo avesse fatto, e abbiamo pensato che sarebbe stato davvero bello condividere il viaggio dell'altra, essendo incinta nello stesso momento. E anche se non siamo geneticamente legate l’una all'altro bambino, condividiamo comunque questo percorso di genitorialità”.

I parti e il costo della procedura

Elvis è nato naturalmente il giorno di Capodanno, mentre il fratello Ezra è venuto al mondo con un parto cesareo d'emergenza il 28 febbraio. L’intero processo di Fecondazione medicalmente assistita è costato alla coppia 25.000 sterline e attualmente non è disponibile sul sistema sanitario nazionale. Le due donne hanno anche raccontato la propria esperienza nel processo di ricerca di un donatore: “Ricevi informazioni minime su di loro e ci sono molti donatori, ma ognuno di loro ha caratteristiche diverse”, ha spiegato ancora Emily. “Volevamo un donatore che fosse molto simile a noi”. Kerry ha aggiunto che la cosa più importante per la coppia era trovare un uomo sano e con un “buon background. È importante conoscere la propria storia biologica e [i nostri figli] avranno delle domande e noi saremo più che felici di rispondere”.