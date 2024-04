Crisi climatica, ai Caraibi sono le donne a prendersi cura dell’isola: “Salviamo il futuro”

Ad Antigua, come nel resto dei Caraibi, l’impatto del cambiamento climatico è una realtà quotidiana. Lo testimoniano l’arretramento delle spiagge, gli uragani sempre più devastanti, la siccità debilitante e le temperature estive sempre più soffocanti. Ma alcuni isolani – o meglio isolane – tuttavia, stanno reagendo.

Kih'Nyiah McKay è una delle oltre 60 ragazze e giovani donne che sono state addestrate come guardiane della costa, con il compito di piantare alberi (di specie autoctone) per rallentare l'erosione costiera, proteggere i siti di nidificazione delle tartarughe, realizzare e gestire i cestini dei rifiuti per le spiagge. Lei ha solo 11 anni ma è perfettamente consapevole della crisi climatica e dei suoi effetti. Sa che la perdita di alberi riduce l'ossigeno e che i rifiuti abbandonati uccidono le tartarughe marine, responsabili del mantenimento della salute dell’oceano.

Kih'Nyiah McKay (@adoptacoastline)

Il progetto della ong con le giovani delle isole

“I giovani devono salvare la Terra”, dice ai giornalisti della BBC arrivati ad Antigua per intervistarla, con una solennità che smentisce la sua età. Il progetto di cui fa parte insieme alle altre è stato creato dall’ong locale Adopt-a-Coastline e ha avuto un tale successo che lo scorso agosto è stato selezionato per una sovvenzione di 100.000 dollari dal Fondo globale per l'ambiente (Gef) delle Nazioni Unite, una delle sole 23 iniziative scelte tra 600 domande.

Questi soldi consentiranno ai volontari di estendere il loro importantissimo lavoro ad altre tre piccole isole caraibiche – Barbuda, Nevis e Carriacou – nel corso del 2024. Ma la parte fondamentale, spiega Kat Byles, direttrice esecutiva dell’organizzazione, consiste soprattutto nell’incoraggiare le donne “ad avere voce in capitolo”, partendo dalle più piccole, dalle bambine e dalle ragazze, che possono fare la differenza per il futuro.

La divisione dei ruoli per genere

Anche perché ai Caraibi i compiti tradizionali legati al genere sono ancora profondamente radicati e invece il progetto di Adopt-a-Coastline mira a trasmettere nuove competenze, come la raccolta e l’analisi di dati ecologici, alla prossima generazione di donne e a ispirarle ad assumere ruoli di leadership anche nella lotta al cambiamento climatico.

I volontari della ong (@adoptacoastline)

Ryona Shaw-Joseph è la preside della scuola frequentata dall’undicenne Kih'Nyiah McKay e quando le hanno proposto di aderire all’iniziativa ne è stata felicissima, tanto che ha radunato un nutrito gruppo di alunne per pulire la spiaggia di Antigua. “Dobbiamo insegnare ai bambini a prendersi cura di ciò che abbiamo, in modo che possa essere mantenuto per il futuro. È importante mostrare alle ragazze una strada diversa – ha detto – rispetto al solo impiego pubblico”.

Kaiesha Joseph, parlamentare caraibica 24enne, non ha bisogno di essere convinta: da tempo sogna di cambiare lavoro, non lasciando il governo ma arrivando a dirigerlo, diventando un giorno la prima Primo ministro donna del Paese. Per il momento, però, si accontenta di affiancare i suoi coetanei nel sostenere le iniziative di Adopt-a-Coastline. “Ad Antigua e Barbuda si è sviluppato un sistema culturare in cui certi ruoli sono riservati agli uomini e tante donne continuano ad orientarsi verso lavori di cura come ostetriche, insegnanti e segretarie”, spiega Joseph alla BBC.

Le donne hanno creato bidoni per la spazzatura usando vecchi copertoni (@adoptacoastline)

La spiaggia dei pensionati, sulla costa occidentale di Antigua, è una delle tante adottate dal programma per essere pulita e curata dai volontari della comunità. La politica indica i bidoni che il team ha ricavato da pneumatici fuori uso, altrimenti destinati alla discarica che fuma silenziosamente in lontananza.